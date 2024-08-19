سياسة
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لبنان.. الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده وحزب الله ينعى اثنين من عناصره
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء سقوط مسيّرة أُطلقت من لبنان، فيما نعى حزب الله اثنين من عناصره قُتلا بغارة إسرائيلية، معلناً، في الوقت نفسه، شنّ هجمات على مواقع وقوات عسكرية في شمال إسرائيل.
لبنان.. الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده وحزب الله ينعى اثنين من عناصره
الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ غارات على أهداف في جنوب لبنان / صورة: AFP
19 أغسطس 2024

وقال جيش الاحتلال في بيان إن "الجندي محمود عماريا (45 سنة) قُتل في هجوم بطائرة مسيّرة أطلقت من لبنان على شمال إسرائيل"، مضيفاً أن: "في الحادثة نفسها أصيب ضابط (لم يحدد هويته ورتبته) بجروح خطيرة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش أن طائراته الحربية أغارت على "مبانٍ عسكرية" تابعة لحزب الله في منطقتي "عيتا الشعب" و"حنين". كما أعلن تنفيذ غارة على "خلية مخربين تابعين للمنظمة (حزب الله) في منطقة حولا بجنوب لبنان"، وكذلك مهاجمة "منصة لإطلاق القذائف الصاروخية في منطقة عيتا الشعب الجنوبية".

بدوره، نعى حزب الله في بيانين منفصلين اثنين من مقاتليه قضيا "على طريق القدس" وهي العبارة التي يستخدمها الحزب منذ بدء التصعيد لنعي مقاتليه الذين يقتلون في جنوب لبنان.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت في وقت سابق مقتل شخصين بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان. وقالت الوزارة في بيان إن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة حولا هذا الصباح أدت إلى استشهاد شخصين".

في المقابل، أعلن الحزب شنّ هجمات جديدة على قوات ومواقع عسكرية في شمال إسرائيل بالصواريخ والمدفعية والمسيّرات، كما أكد أن مقاتليه تصدوا لجنود إسرائيليين "تسللوا" قرب الحدود اللبنانية ما أجبرهم على التراجع.

وقال حزب الله في بيان إن عناصره شنوا "هجوماً جوياً مُتزامناً بأسراب من المسيّرات الانقضاضية" على موقعين عسكريين أحدهما ثكنة قرب مدينة عكا الساحلية على بعد نحو 15 كيلومتراً من الحدود، والثاني قاعدة لوجستية.

وأشار البيان إلى أن هجوم المسيّرات جاء "ردّاً على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في منطقة قدموس" في منطقة صور في جنوب لبنان.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن منظومة الدفاع الجوي التابعة له اعترضت "أهدافاً جوية مشبوهة آتية من لبنان" ونجحت بإسقاط بعضها في منطقة يعارا في الجليل الغربي.

وتشهد الحدود الإسرائيلية واللبنانية منذ عدة أسابيع تصعيداً ملحوظاً. وجاء التطور في وقت أعلنت فيه إسرائيل حالة التأهب نهاية الشهر الماضي تحسباً لرد حزب الله على اغتيال القيادي في الحزب فؤاد شكر بالعاصمة اللبنانية بيروت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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