سياسة
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الجيش الروسي يعلن سيطرته على بلدة بشرق أوكرانيا وسط تقدم كييف في كورسك
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، أن الجيش يحقق أهدافه في منطقة كورسك الروسية الحدودية حيث ينفذ هجوماً غير مسبوق، فيما أعلن الجيش الروسي السيطرة على بلدة زاليزني القريبة من توريتسك في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.
الجيش الروسي يعلن سيطرته على بلدة بشرق أوكرانيا وسط تقدم كييف في كورسك
جنود أوكرانيون يطلقون النار من مركبة قتالية باتجاه مواقع روسية في مكان غير معلن في منطقة دونيتسك أول أمس. / صورة: AFP
19 أغسطس 2024

وقال زيلينسكي تعقيباً على الهجوم المباغت الذي شنته القوات الأوكرانية عبر الحدود في 6 أغسطس/آب "نحقق أهدافنا"، وذلك بعدما قال أمس: "إن الهجوم يهدف إلى إقامة منطقة عازلة" بين روسيا وأوكرانيا، مضيفاً "هذا الصباح، جدّدنا (إمداد) صندوق تبادل (أسرى الحرب) لبلدنا".

بدوره أعلن الجيش الروسي السيطرة على بلدة زاليزني القريبة من توريتسك في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، حيث يحقق تقدماً متواصلاً، بمعزل عن الهجوم المباغت الذي تشنه القوات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية.

وصرحت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن قواتها "حررت واحدة من كبرى بلدات منطقة دزيرجينسك (توريتسك حسب تسميتها الأوكرانية)، بلدة أرتيوموفو (زاليزني بالأوكرانية)"، واصفة إياها بأنها واحدة من "المراكز السكانية الرئيسية" في المنطقة، وتقع بالقرب من مدينتي نيويورك وتوريتسك، والتي تحاول أيضاً الاستيلاء عليهما.

وبالتزامن مع تقدم القوات الروسية في شرق أوكرانيا أمرت الأخيرة، بإجلاء العائلات التي لديها أطفال من بوكروفسك ومحيطها، وقال حاكم منطقة دونيتسك فاديم فيلاشكين على مواقع التواصل الاجتماعي "بدأنا الإجلاء القسري للعائلات التي لديها أطفال من بوكروفسك عندما تكون مدننا في مرمى جميع أسلحة العدو تقريباً فإن قرار الإجلاء ضروري ولا مفر منه".

وبالأمس أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها سيطرت على بلدة سفيردونيفكا على خط الجبهة وتبعد نحو 15 كيلومتراً عن بوكروفسك. وكان القائد العسكري في بوكروفسك سيرغي دوبرياك حذر الأسبوع الماضي من أن روسيا أصبحت على بعد نحو 10 كيلومترات من محيط المدينة وحث السكان المتبقين على المغادرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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