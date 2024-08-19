وأوضحت المنظمة أن ما لا يقل عن 77 مليون طفل - أو 1 من كل 3 - في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعانون شكلاً من أشكال سوء التغذية، مشيرة إلى أن "55 مليون طفل في المنطقة يعانون زيادة الوزن أو السمنة، مع ارتفاع هذه الأشكال من سوء التغذية بين الأطفال في سن المدرسة في جميع البلدان العشرين في المنطقة".

وبيّنت كذلك أن "1 من كل 3 أطفال ويافعين في سن المدرسة يعاني زيادة الوزن والسمنة"، بينما "يعاني 24 مليون طفل آخرين نقص التغذية، بما في ذلك التقزم والهزال والنحافة".

وأشارت "يونيسف" إلى أنه رغم التقدم في الحد من انتشار التقزم (انخفاض الطول) في العقدين الماضيين فإنه "لا تزال المشكلة قائمة على نطاق واسع، ما يؤثر على 10 ملايين طفل دون سن 5 سنوات في المنطقة".

واعتبرت أن سوء التغذية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "يشكل تحدياً كبيراً، فهو يحدث في ظل خلفية معقدة من الأزمات المستمرة وعدم الاستقرار السياسي والصدمات المناخية وارتفاع أسعار المواد الغذائية"

ورأت المنظمة أنه "من المشكلات الناجمة عن الأزمات مثل الجوع وهزال الأطفال في السودان واليمن، إلى الأعباء المزدوجة المتمثلة في تقزم الأطفال وزيادة الوزن في مصر أو ليبيا، فإن كل سياق فريد يتطلب استجابة مخصصة تركز على أشكال سوء التغذية في هذا السياق بالتحديد والأسباب الكامنة وراءها".

وقالت المديرة الإقليمية ليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أديل خضر إن "ثلث الأطفال الصغار فقط يتلقون الأطعمة المغذية التي يحتاجون إليها للنمو والتطور والازدهار". وأكدت أن "هذه إحصائية صادمة في عام 2024 وقد تصبح أسوأ مع استمرار النزاعات والأزمات والتحديات الأخرى".

ودعت المنظمة الأممية الحكومات في المنطقة إلى "إعطاء الأولوية للتغذية في خططها وسياساتها وميزانياتها التنموية الوطنية".

وقالت وكالات تابعة للأمم المتحدة الشهر الماضي إن الصراعات والاضطرابات الاقتصادية والمناخ أعاقت الجهود المبذولة للحد من الجوع العام الماضي، ما أثّر على نحو 9% من سكان العالم.

وقدّرت في تقرير أن نحو 733 مليون شخص قد واجهوا الجوع في 2023، وهو المستوى الذي ظل ثابتاً لمدة 3 سنوات بعد ارتفاع حاد في أعقاب جائحة كوفيد-19.