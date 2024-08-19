سياسة
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لبنان يشكو إسرائيل لمجلس الأمن بعد انتهاكها المجال الجوي لبيروت
أعلن لبنان، اليوم الاثنين، تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل بعد خرق مقاتلاتها الحربية جدار الصوت فوق عدة مناطق من ضمنها العاصمة بيروت، واصفاً "هذه الخروقات بانتهاك صارخ لسيادته".
لبنان يشكو إسرائيل لمجلس الأمن بعد انتهاكها المجال الجوي لبيروت
لبنان يشكو إسرائيل لمجلس الأمن بعد اختراق طائراتها جدار الصوت ببيروت / صورة: AFP
19 أغسطس 2024

وقالت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان إن بعثة البلاد الدائمة في نيويورك وجّهت شكوى لمجلس الأمن، اليوم، بناء على توجيهات وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، مضيفة أن "الشكوى تناولت انتهاكات الطيران الحربي الإسرائيلي للأجواء اللبنانية، بما في ذلك اختراق جدار الصوت فوق العاصمة بيروت".

وأدان لبنان في شكواه "هذه الخروقات بوصفها انتهاكاً صارخاً لسيادته ولقرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر عام 2006"، وفق البيان.

وعدّت الخارجية اللبنانية في بيانها هذه الأعمال "مخالفة للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر العقاب الجماعي والترهيب النفسي، بخاصة تلك الممارسات التي تهدف إلى بث الذعر بين المدنيين، ما يزيد من معاناة الفئات الأكثر ضعفاً مثل الأطفال".

وبشكل شبه يومي، يخرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت فوق الأجواء اللبنانية محدثاً دوياً قوياً يشبه أصوات انفجارات الغارات الجوية، ما يتسبب بحالة من الذعر بين السكان.

ووسط مخاوف من اندلاع حرب واسعة، تتأهب إسرائيل لصد هجوم محتمل من "حزب الله" رداً على اغتيالها القيادي العسكري البارز بالحزب فؤاد شكر في بيروت يوم 30 يوليو/تموز الماضي.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي لبنانية في الجنوب، وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قصفاً يومياً خلّف مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء حرب مدمرة تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ما أسفر عن أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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