وأعربت الخارجية في منشور على منصة "إكس"، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الموافق 19 أغسطس/آب، عن شكرها لموظفي الإغاثة الإنسانية الذين يعملون بكل تضحية في أنحاء العالم كافة.

وقالت: "إن إسرائيل قتلت في قطاع غزة أكثر من 40 ألفاً من إخوتنا الفلسطينيين الأبرياء، معظمهم من الأطفال والنساء، وتواصل ارتكاب جريمة ضد الإنسانية من خلال قتلها دون تمييز لموظفي الإغاثة الإنسانية والمتطوعين، وبخاصة الأونروا".

وشددت الخارجية على ضرورة أن تُحاسب حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الملطخة بالدماء أمام المحاكم الدولية.

ويتزامن اليوم العالمي للعمل الإنساني هذا العام مع كارثة إنسانية في السودان جراء الحرب المتواصلة منذ أكثر من عام، وفيضانات أدت إلى مقتل العشرات وتفاقم أوضاع النازحين.

كما يتزامن مع تواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، التي أدت إلى استشهاد وإصابة نحو 133 ألف فلسطيني، وانتشار المجاعة في عدة مناطق لا سيما الشمال، جراء نفاد المخزون الطبي والغذائي بسبب الحصار المفروض على القطاع منذ 18 عاماً.