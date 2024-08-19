سياسة
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بلينكن يشدد على ضرورة إنجاز "اتفاق غزة" ونتنياهو يعتزم إرسال وفد إلى مصر
أعلنت واشنطن، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن شدد خلال لقائه مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في تل أبيب، على الحاجة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة يشمل استعادة المحتجزين وزيادة المساعدات ويخلق ظروف استقرار إقليمي.
بلينكن يشدد على ضرورة إنجاز "اتفاق غزة" ونتنياهو يعتزم إرسال وفد إلى مصر
وزير الخارجية الأمريكي خلال لقائه الرئيس الإسرائيلي في تل أبيب / صورة: Reuters
19 أغسطس 2024

وقال فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته الوزارة على منصة إكس، إن "بلينكن أكد التزام بلاده الراسخ بأمن إسرائيل"، وشدد على جهود بلاده الرامية إلى تهدئة التوترات في المنطقة، حسب البيان نفسه.

وأكد الوزير الأمريكي الحاجة الملحة إلى التوصل لاتفاق وقف لإطلاق النار بغزة، يشمل استعادة المحتجزين من غزة، ويسمح بزيادة المساعدات الإنسانية، ويخلق الظروف اللازمة لاستقرار إقليمي.

كما أجرى بلينكن، الاثنين، محادثات استمرت نحو 3 ساعات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ركزت على التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.

بدوره، أبلغ نتنياهو، وزير الخارجية الأمريكي، عزمه إرسال وفده المفاوض في مباحثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلى القاهرة هذا الأسبوع، وفق ما نقله موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري العبري عن مسؤول إسرائيلي لم يسمه.

وقال المسؤول إن "نتنياهو أبلغ بلينكن في اجتماعهما أنه سيرسل كبار المفاوضين إلى قمة في القاهرة هذا الأسبوع، وسيقود الفريق رئيس الموساد ديفيد برنياع، ومدير الشاباك رونين بار، والمسؤول عن ملف المفقودين في الجيش الإسرائيلي نيتسان ألون".

وسبق أن شارك الوفد ذاته الأسبوع الماضي في اللقاء الموسع الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، بالإضافة إلى رئيس المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، ونظيره المصري عباس كامل، ورئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وهذه تاسع زيارة يجريها بلينكن إلى تل أبيب والشرق الأوسط، منذ أن بدأت إسرائيل بدعم أمريكي مطلق شن حرب مدمرة على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

في السياق، قالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن وفداً إسرائيلياً مفاوضاً عاد من العاصمة المصرية القاهرة بعد لقاء استمر عدة ساعات، بحث خلاله مسألة محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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