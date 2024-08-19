سياسة
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علييف وبوتين يعلنان عزمهما تعزيز العلاقات وإحلال السلام في جنوب القوقاز
أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، عزمهما تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين بلديهما، وإحلال السلام والاستقرار في جنوب منطقة القوقاز.
علييف وبوتين يعلنان عزمهما تعزيز العلاقات وإحلال السلام في جنوب القوقاز
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف خلال استقباله نظيره الروسي بوتين في العاصمة باكو / صورة: AA
19 أغسطس 2024

وأفاد بيان مشترك صادر عن زعيمي البلدين، في ختام زيارة رسمية يجريها بوتين، الاثنين، إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، بتوقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، وذلك عقب الاجتماع الثنائي بين الرئيسين واجتماعات وفدي البلدين.

ونقل البيان عن علييف تأكيده خلال الاجتماعات بأن أذربيجان وروسيا "حليفتان وصديقتان وشريكتان وثيقتان وجارتان"، مشيراً إلى أن حجم التجارة بين البلدين تجاوز 4 مليارات دولار في عام 2023، وشدد على أن هذا الرقم "سيرتفع أكثر مستقبلاً".

وأوضح البيان المشترك أن علييف وبوتين تناولا خلال الاجتماعات، قضايا الأمن الإقليمي.

وقال في هذا الخصوص: "بعد سبتمبر/أيلول 2023، ظهر وضع مختلف تماماً في المنطقة. إذ حققت أذربيجان سيادتها وسلامة أراضيها بالكامل. والوضع الجديد هذا يخلق فرصاً جديدة لإقامة سلام قوي ومستدام في جنوب القوقاز".

وأضاف أن الاستقرار والأمن في منطقة جنوب القوقاز بأكملها يعتمد، في كثير من الحالات، على التفاعل الوثيق بين روسيا وأذربيجان.

منع كارثة بيئية محتملة

وأوضح علييف حسب البيان: "الوضع البيئي في بحر قزوين يقلقنا جميعاً. الصخور التي كانت تحت الماء قبل عامين ارتفعت اليوم إلى متر واحد على السطح، وقد اتفقنا مع الدول الأخرى المشاطئة، على منع وقوع كارثة بيئية محتملة في المنطقة".

ووجّه كذلك الشكر لبوتين على زيارته لأذربيجان، وقال: "لا شك أن هذه الزيارة تاريخية وستقدم مساهمة كبيرة في تعزيز علاقات الصداقة والتحالف بين بلدينا".

كما نقل البيان المشترك تصريحات بوتين، الذي أعرب عن سعادته لوجوده في أذربيجان، مؤكداً أن روسيا تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الودية متعددة الأوجه مع أذربيجان.

وشدد الرئيس الروسي على أن العلاقات بين موسكو وباكو تقوم على مبادئ المساواة وتحقيق مصالح الطرفين والروابط الإنسانية والثقافية الوثيقة.

ولفت بوتين إلى أنه بحث مع علييف العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا، مضيفاً: "ستواصل روسيا المساهمة بكل الطرق الممكنة من أجل توقيع اتفاق السلام بين البلدين. كما أننا على استعداد للمساعدة في تحديد الحدود وفتح خطوط النقل".

وقال: "إن السلام والاستقرار الدائمين في جنوب القوقاز سيضمنان السلام في هذه المنطقة. وهذا يلبي تماماً المصالح الأساسية لجميع الدول والشعوب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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