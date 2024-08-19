وقال الجيش في البيان الذي نشره على منصة إكس: "أوعز وزير الدفاع (يوآف غالانت) بإعادة من كانوا في الاحتياط وجرى إعفاؤهم من الخدمة في السابق بسبب تخفيض القوات، والذين ما زالوا في سن الخدمة".

وأشار إلى أن هذا القرار جرى اتخاذه "في ضوء تقييم الوضع وحجم نشاطات القوات النظامية والاحتياط، وفي إطار العملية التي يخطط لها الجيش لزيادة عدد المجندين".

وتابع: "في هذا الإطار، وبعد الانتهاء من الاستعدادات لذلك، بدأ الجيش بالتوجه إلى المرشحين المعنيين الذين خدموا في التشكيلات الأساسية (في الخدمة الإلزامية)". وختم بيانه قائلاً: "من يتضح أنه مناسب للعودة من الإعفاء، سيجري تكليفه بالخدمة في الوحدات المختلفة حسب الضرورة العملياتية".

من جانبها، أرجعت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، القرار إلى "النقص في قوات الجيش"، موضحة أن "القرار سينطبق على من هم في سن 35 عاماً أو أقل، إذ ستتم إعادتهم إلى خدمة الاحتياط بعدما حصلوا على إعفاء منها".

وأوضحت الصحيفة أن الحديث يدور "عن 15 ألف مواطن إسرائيلي، أدوا الخدمة النظامية، وجرى إعفاؤهم من خدمة الاحتياط منذ تسريحهم قبل 14 عاماً". وأشارت إلى أنه سيجري استدعاء هؤلاء "لأداء خدمة الاحتياط 3 مرات في العام المقبل".

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن رئيس لجنة الخارجية والدفاع في الكنيست (البرلمان)، يولي إدلشتاين، أنه سيروج لمشروع قانون يسمح بتجنيد جنود الاحتياط المعفيين من الخدمة، على خلفية حاجة الجيش إلى جنود إضافيين.

وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد صادقت في يونيو/حزيران الماضي على مشروع قانون رفع سن الإعفاء من خدمة الاحتياط بالجيش بشكل مؤقت. وينص مشروع القانون على أن يخدم جنود الاحتياط حتى سن 41 عاماً، بدلاً من 40 عاماً حالياً، وأن يخدم ضباط الاحتياط حتى سن 46 عاماً بدلاً من 45 عاماً.

وحذرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حينها من أنه إذا لم يجرِ تمديد سن الإعفاء، فإن جيش الاحتلال سيواجه صعوبة في استكمال المهام الأمنية الروتينية وفي الحرب، وفق موقع "والا" العبري.