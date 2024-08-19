سياسة
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إصابة 8 بينهم طفلتان جراء غارات إسرائيلية على البقاع اللبنانية
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الاثنين، ارتفاع عدد المصابين جراء الغارات الإسرائيلية على قضاء بعلبك في منطقة البقاع شرقي البلاد إلى 8، بينهم طفلتان سوريتان.
إصابة 8 بينهم طفلتان جراء غارات إسرائيلية على البقاع اللبنانية
إصابة 8 بينهم طفلتان جراء غارات إسرائيلية على البقاع اللبنانية / صورة: Reuters
19 أغسطس 2024

وقالت الوزارة في بيان إن "غارات العدو الإسرائيلي على البقاع أدت في حصيلة أولية إلى إصابة ثمانية أشخاص، بينهم ستة مواطنين لبنانيين، وطفلتان سوريتان، تبلغ إحداهما من العمر 5 سنوات، والأخرى 15، وقد عولجوا جميعاً في الطوارئ".

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء الاثنين، 3 غارات على بلدات متفرقة في قضاء بعلبك شرقي لبنان. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن "بلدات في قضاء بعلبك تعرضت لثلاث غارات إسرائيلية مساء اليوم، استهدفت الأولى محلة ضهور العيرون في سرعين التحتا".

وأوضحت أن الغارة الثانية استهدفت جرود النبي شيت في محلة القوز، والثالثة قصفت منطقة السهلية بين بلدتي تمنين التحتا وقصرنبا، "وسط تحليق للمسيّرات الإسرائيلية في أجواء المنطقة".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما خلّف أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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