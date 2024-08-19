سياسة
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"حتى إحراز تقدم حقيقي".. حكومة اسكتلندا تعلق اتصالاتها مع دبلوماسيي إسرائيل
أعلنت الحكومة الاسكتلندية وقف اتصالاتها مع كبار الدبلوماسيين الإسرائيليين في المملكة المتحدة إلى حين إحراز "تقدم حقيقي" نحو السلام في قطاع غزة.
"حتى إحراز تقدم حقيقي".. حكومة اسكتلندا تعلق اتصالاتها مع دبلوماسيي إسرائيل
روبرتسون يشدد على أن الحكومة الاسكتلندية عازمة على إدانة "الأعمال الوحشية في غزة بشكل لا لبس فيه" / صورة: evrimagaci
19 أغسطس 2024

وشدد وزير الشؤون الخارجية أنجوس روبرتسون، في بيان، الاثنين، على أن الحكومة الاسكتلندية عازمة على إدانة "الأعمال الوحشية في غزة بشكل لا لبس فيه"، مشيراً إلى أن موقفها من وقف الاتصالات مع الدبلوماسيين الإسرائيليين "سيستمر حتى إحراز تقدم حقيقي نحو السلام، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق".

وتطرق روبرتسون في بيانه إلى الانتقادات التي طالته بسبب لقائه نائبة السفير الإسرائيلي في لندن دانييلا جرودسكي، وأشار إلى أن اللقاء جرى بناءً على طلب الأخيرة، مبيناً أن اللقاء أعطى الحكومة الاسكتلندية الفرصة للتعبير عن "موقفها الواضح والثابت بشأن ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة".

وأضاف أنّ "الحكومة الاسكتلندية لن تمتنع أبداً عن التعبير عن دعمها لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن جميع الرهائن، ووقف شحنات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، والاعتراف بدولة فلسطينية ذات سيادة في إطار حل الدولتين".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرباً على قطاع غزة، أسفرت عن نحو 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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