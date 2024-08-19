سياسة
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العفو الدولية تدعو للتحقيق في عنف الشرطة الألمانية ضد محتجين مؤيدين لفلسطين
طالبت منظمة العفو الدولية بإجراء "تحقيق مستقل في عنف الشرطة الألمانية" ضد محتجين شاركوا في مظاهرة مؤيدة لفلسطين جرت في العاصمة برلين 17 أغسطس/آب الجاري.
العفو الدولية تدعو للتحقيق في عنف الشرطة الألمانية ضد محتجين مؤيدين لفلسطين
العفو الدولية تدعو للتحقيق في عنف الشرطة الألمانية ضد مؤيدين لفلسطين / صورة: AA
19 أغسطس 2024

وأعرب فرع المنظمة في ألمانيا في منشور على منصة إكس، الاثنين، عن "بالغ القلق" إزاء مقاطع الفيديو التي تُظهر عنف الشرطة ضد المتظاهرين. وأشار البيان إلى أن "هناك حاجة إلى إجراء تحقيقات مستقلة ضد ضباط الشرطة".

وظهر في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، استخدام الشرطة الألمانية العنف ضد من شاركوا في مظاهرة 17 أغسطس/آب. ويظهر في المشاهد اعتقال الشرطة شاباً، وطرحه أرضاً وضربه بقوة.

يذكر أن منطقة كروزبرغ التابعة للعاصمة الألمانية برلين شهدت يوم 17 أغسطس/آب الجاري مظاهرة تضامنية مع فلسطين. وبدعم أمريكي تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلَّفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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