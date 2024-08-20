وأضاف حمدان في مقابلة مع وكالة رويترز أن "التواصل مع السنوار له أدواته وآلياته، وبالتأكيد الظروف الأمنية تترك أثراً على حرصنا على أن لا يطول العدو السنوار، لكنَّ هذه الاتصالات تجري بطريقة سلسة ومُرضية وتحقق الهدف".

وقال حمدان إن حماس أكدت للوسطاء أنها ليست بحاجة إلى مفاوضات جديدة لوقف إطلاق النار، وإنما للاتفاق على آلية تنفيذ.

في السياق ذاته، جدد مصدر مصري، مساء الاثنين، تمسك القاهرة بانسحاب إسرائيلي "كامل" من محور فيلادلفيا ومن الجانب الفلسطيني من معبر رفح جنوبي قطاع غزة، اللذين احتلتهما في مايو/أيار الماضي.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية الخاصة عن مصدر رفيع المستوى لم تذكر هويته، أنه "لا صحة شكلاً وموضوعاً لما تناولته وسائل الإعلام الإسرائيلية من موافقة مصر على بقاء القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا".

وفي وقت سابق الاثنين، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن وفد التفاوض الإسرائيلي بشأن مباحثات وقف إطلاق النار في غزة، عاد من القاهرة التي وصل إليها مساء الأحد، إلى تل أبيب، "دون أي تقدم في المحادثات بشأن محور فيلادلفيا". ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي مطّلع على تفاصيل المحادثات (لم تسمِّه) قوله إن "قصة محور فيلادلفيا لا تزال مفتوحة، ولا توجد تفاهمات بشأنها، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليس مستعداً للتخلي عن موقفه في هذا الشأن".

وأكد المصدر الإسرائيلي أن "الفجوة تكمن في أن إسرائيل مستعدة لإبقاء قوات هناك (في محور فيلادلفيا)، لكنَّ المصريين والفلسطينيين يصرون على الانسحاب الكامل (للجيش الإسرائيلي)". والأحد، أكد نتنياهو إصراره على إبقاء سيطرة قوات الجيش على محور فيلادلفيا، فيما اتهمه زعيم المعارضة يائير لابيد، بالمماطلة وتخريب المفاوضات.

ومساء الجمعة، أعلن الوسطاء في محادثات وقف إطلاق النار على غزة، أن الولايات المتحدة قدمت مقترحاً جديداً لتقليص الفجوات بين إسرائيل وحركة حماس، وفق بيان مصري-قطري-أمريكي مشترك نشرته الخارجية المصرية، في ختام اليوم الثاني والأخير لجولة محادثات استضافتها العاصمة القطرية الدوحة، الخميس والجمعة.