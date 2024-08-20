وأكد بيان إحصائي يومي لأحدث التطورات الميدانية، صدر عن المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، محمود بصل، أن 12 فلسطينياً استُشهدوا بغارات إسرائيلية استهدفت مدينة غزة. وأوضح أن هؤلاء الـ12 بينهم "8 شهداء سقطوا نتيجة قصف بمخيم الشاطئ غربي المدينة، و4 شهداء نتيجة قصف على مركبة مدنية بحي التفاح شرقي غزة".

وأفاد بصل بأن المقاتلات الإسرائيلية استهدفت أيضاً شقة سكنية ومنزلاً ومنشأة تجارية في مناطق مختلفة بالمدينة. وفي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، استُشهد 12 فلسطينياً بغارات متفرقة، منهم 3 استُشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة أصداء (غرب) بينهم رضيعة.

وأضاف بصل: "ارتقاء 4 شهداء بينهم سيدة وطفل في قصف على منزل يعود لعائلة أبو عودة في بلدة عبسان (شرق)، و5 شهداء في قصف عند نقطة توزيع إنترنت في الحي النمساوي (غرب)".

وأصيب عدد من النساء الفلسطينيات النازحات، الاثنين، بنيران جيش الاحتلال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وقالت مصادر طبية إن طائرات مُسيرة إسرائيلية أطلقت النار على خيام النازحين في منطقة "أصداء" غربي خان يونس، ما أدى إلى استشهاد رضيعة عمرها 8 أشهر وإصابة عدد من النازحات.

والأحد، وسَّع الجيش الإسرائيلي من توغله في خان يونس وصولاً إلى "مدينة حمد" غربي المدينة ليصبح على بُعد مئات الأمتار من المنطقة التي يزعم تصنيفها "إنسانية آمنة"، حسب شهود عيان. وأفاد الشهود بأن الآليات العسكرية الإسرائيلية تقدمت وصولاً إلى "مدينة حمد" غربي المدينة ومحيطها. وذكر الشهود أن الآليات العسكرية الإسرائيلية استهدفت بنيران أسلحتها الرشاشة خيام النازحين بمدينة "أصداء" القريبة من نقاط التوغل الجديدة.

وبذلك تصبح قوات الجيش الإسرائيلي على بُعد مئات الأمتار فقط من المنطقة التي تزعم أنها "إنسانية" في منطقة المواصي التي تضم نحو 1.7 مليون نازح فلسطيني، وفق بيانات سابقة للمكتب الإعلامي الحكومي.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 40139 شهيداً و92743 مصاباً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 169 صحفياً.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 40 شهيداً و134 مصاباً خلال آخر 24 ساعة ماضية، مشيرةً إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، حرباً مدمرة على غزة خلَّفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.