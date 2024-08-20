سياسة
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متظاهرون ضد الإبادة بغزة يخترقون الحاجز الأمني لموقع مؤتمر الحزب الديمقراطي
تظاهر آلاف المؤيدين لفلسطين في شيكاغو تزامناً مع وصول الرئيس جو بايدن لحضور افتتاح المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، وذلك احتجاجاً على دعم إدارته لإسرائيل في حرب غزة.
متظاهرون ضد الإبادة بغزة يخترقون الحاجز الأمني لموقع مؤتمر الحزب الديمقراطي
الآلاف يتظاهرون ضد الإبادة الجماعية بغزة في مؤتمر الحزب الديمقراطي / صورة: Reuters
20 أغسطس 2024

وأفادت وكالة رويترز بأن متظاهرين اخترقوا الحاجز الأمني في محيط موقع المؤتمر، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع للتنديد بموقف الإدارة الأمريكية الداعم لإسرائيل في حربها على غزة، مما دفع قوات الأمن للإسراع إلى الموقع والتدخل.

وقال متحدث باسم مدينة شيكاغو إن "أفراد وكالات إنفاذ القانون موجودون حالياً في مكان الحادث، وسنقدم مزيداً من المعلومات عند توفرها". وفي أثناء تقدم حشود المتظاهرين، حطم العشرات الذين انفصلوا عنها أجزاء من السياج الأمني. وسحب بعض المتظاهرين، الذين كانوا يرتدون ملابس سوداء ويغطون وجوههم، قطعاً من السياج إلى متنزه قريب من موقع المؤتمر في مركز يونايتد في شيكاغو.

وهتف المتظاهرون بشعارات مثل "أوقفوا الاحتلال الآن!" و"العالم كله يراقب!"، تماماً كما فعل المتظاهرون ضد حرب فيتنام خلال مؤتمر شيكاغو عام 1968 عندما اشتبكت الشرطة مع المتظاهرين على الهواء مباشرةً. وارتدى الضباط أقنعة الغاز فيما حاول بعض المتظاهرين إسقاط سياج آخر أُقيم أمام الشرطة.

ووسط قرع الطبول قالوا بصوت واحد: "بايدن، لا يمكنك الاختباء. نحن نتهمك بالإبادة الجماعية". كما أشاروا إليه باسم "جو الإبادة الجماعية"، كما وجهوا هتافات مماثلة لنائب الرئيس والمرشحة للرئاسة الأمريكية كامالا هاريس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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