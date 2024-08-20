وشهدت الولايات المتحدة احتجاجات على مدى أشهر، بما في ذلك في كولومبيا وعديد من المؤسسات التعليمية الأخرى. وأدى أسلوب تعامل الجامعة مع تلك الاحتجاجات إلى استقالة رئيستها، مينوش شفيق، الأسبوع الماضي.

وأقام المحتجون المؤيدون للفلسطينيين في كولومبيا عشرات الخيام في أبريل/نيسان الماضي، وطالبوا الجامعة ببيع أصولها الإسرائيلية وإدارة الرئيس جو بايدن بإنهاء دعمها العسكري لإسرائيل. ودعت إدارة الجامعة الشرطة إلى إخلاء المخيمات، وهي الخطوة التي استنكرتها جماعات حقوق الإنسان.

ومن بين 40 طالباً واجهوا الاعتقال أو العقاب عندما استدعت الجامعة الشرطة إلى الحرم الجامعي في 18 أبريل/نيسان الماضي، أبقت كولومبيا تعليق دراسة اثنين فقط منهم، وفق المعلومات التي أصدرتها لجنة من الكونغرس بقيادة الجمهوريين.

وطلبت اللجنة التي تحقق في مزاعم معاداة السامية في الحرم الجامعي هذه المعلومات من جامعة كولومبيا وانتقدتها بالقول إن الإجراءات التي اتخذتها كانت "غير كافية".

كما أظهرت المعلومات التي صدرت أمس الاثنين أنه من بين أكثر من 80 طالباً اعتُقلوا بين 29 أبريل/نيسان وأول مايو/أيار الماضي، يواجه خمسة فقط الآن تعليقاً مؤقتاً لدراستهم.

وشهدت الاحتجاجات في بعض الجامعات أعمال عنف عرضية بينما نفذت الشرطة موجة اعتقالات في الحرُم الجامعية لإخلاء المخيمات. وأظهرت المعلومات أن جامعة كولومبيا لم تتهم أيّاً من الطلاب المحتجين بخطاب الكراهية.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطيني. وفي استهانة بالمجتمع الدولي تواصل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.