وذكرت إدارة كييف العسكرية على تطبيق تليغرام أن الهجوم الصاروخي أعقب هجوماً بطائرات مسيَّرة على كييف في وقت متأخر من أمس الاثنين، وأظهرت معلومات أولية عدم وقوع أضرار أو إصابات نتيجة أي من الهجومَين.

وأفاد الجيش بأن النطاق الكامل للهجمات لم يتضح بعد، لكن الهجمات التي وقعت صباح اليوم الثلاثاء، ربما تضمنت صواريخ كروز، موضحاً أن إنذارات الغارات الجوية نشطت في العاصمة 41 مرة هذا الشهر.

وقالت أوكرانيا، أمس الاثنين، إنها صدت بنجاح هجوماً روسيّاً بطائرات مسيَّرة على كييف، فيما لم تُصدر موسكو تعليقاً حتى الآن حول هجمات اليوم الثلاثاء. ويقول الجانبان إنهما يستهدفان منشآت عسكرية أساسية وليس البنية التحتية المدنية في هجماتهما المتكررة بطائرات مسيَّرة وصواريخ.

في الأثناء، أشاد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بنجاح الهجوم المباغت في الأراضي الروسية، الذي دفع الكرملين إلى استبعاد الدخول في مفاوضات سلام مع كييف.

وأعلن زيلينسكي أن "القوات الأوكرانية باتت تسيطر على أكثر من 1250 كيلومتراً مربعاً و92 بلدة روسية"، مؤكداً أن العملية تحقق أهداف كييف، التي سبق أن قال مسؤولون إنها تشمل الضغط على القوات الروسية وإقامة "منطقة عازلة" والدفع باتّجاه إنهاء الحرب بناء على شروط "مُنصفة".

لكنّ المساعد في الكرملين، يوري أوشاكوف، أكد أن هجوم كييف أدى إلى استبعاد احتمال عقد مفاوضات سلام، وقال: "في المرحلة الراهنة ونظراً إلى هذه المغامرة، لن نتحاور".

واعتبر أن الدخول في عملية تفاوضية حاليّاً هو أمر "غير مناسب على الإطلاق"، مشيراً إلى أن الخوض في أي محادثات مستقبلية "سيعتمد على الوضع في ميدان المعركة، بما في ذلك بمنطقة كورسك".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكريّاً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في شؤونها".