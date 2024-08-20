وفي كلمته بافتتاح مؤتمر الحزب الديمقراطي الذي يتواصل حتى بعد غد الخميس، في مدينة شيكاغو، أكد بايدن أن فريقه "يعمل على مدار الساعة لجمع الرهائن في غزة بعائلاتهم وزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع"، مشيراً إلى أن كثيراً من "الأبرياء" قُتلوا في الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وأكد بايدن أن المتظاهرين الذين يحتجون على الحرب الدائرة في قطاع غزة أمام مقر المؤتمر العام الوطني للحزب الديمقراطي "لديهم وجهة نظر" محقة، وقال: "هؤلاء المحتجون في الشارع لديهم وجهة نظر. كثير من الناس الأبرياء يُقتلون على الجانبين"، مضيفاً أن الوقت حان "لإنهاء هذه الحرب".

وكان آلاف المحتجين المؤيدين للفلسطينيين تظاهروا أمام مقر المؤتمر مع وصول بايدن لحضور الافتتاح، وذلك احتجاجاً على دعم إدارته لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.

وأفادت وكالة رويترز بأن متظاهرين اخترقوا الحاجز الأمني في محيط موقع المؤتمر، وخرج الآلاف إلى الشوارع للتنديد بموقف الإدارة الداعم لإسرائيل في حربها على غزة، مما دفع قوات الأمن للإسراع إلى الموقع والتدخل.

وحظي الرئيس بايدن بتصفيق حار لدى وصوله إلى قاعة المؤتمر لإلقاء خطاب يسلّم فيه الشعلة لنائبته كامالا هاريس التي سيرشّحها الحزب رسمياً لخلافته في منافسة الجمهوري دونالد ترمب برئاسيات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وحض الرئيس الديمقراطي البالغ 81 عاماً الأمريكيين على "اختيار مدعية عامة في المكتب البيضوي بدلاً من مجرم مدان"، في إشارة إلى هاريس التي كانت المدعية العامة في ولاية كاليفورنيا سابقاً، واصفاً ترمب بأنه "فاشل".

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطيني. وفي استهانة بالمجتمع الدولي تواصل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.