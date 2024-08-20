وقالت وزيرة الخارجية السابقة: "تشهد الولايات المتحدة شيئاً ما، نشعر بذلك، هو أمر عملنا من أجل تحقيقه وحلمنا به منذ فترة طويلة".

ودعت كلينتون التي خسرت الانتخابات الرئاسية أمام الجمهوري دونالد ترمب قبل ثماني سنوات، الأمريكيين إلى تجسيد حلمها في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، موعد الانتخابات الرئاسية، و"تحطيم أعلى وأكثر الأسقف الزجاجية صعوبة" من خلال التصويت لكامالا هاريس.

وحذرت هيلاري كليتون الديمقراطيين قائلة: "لا تشتتوا التركيز ولا تناموا على أمجادكم (..) فخلال الأيام الثمانية والسبعين المقبلة علينا أن نعمل بجهد أكبر من أي وقت مضى".

وهاجمت كلينتون المرشح الجمهوري الذي يترشح للمرة الثالثة، وقالت: "هو أول شخص يترشح لانتخابات رئاسية وهو مُدان بـ34 جريمة"، في إشارة إلى إدانة ترمب جنائيّاً في نيويورك، بما شكَّل سابقة لرئيس أمريكي.

وفي السياق نفسه، عبّرت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، الاثنين، في كلمة مقتضبة في افتتاح المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي عن امتنانها للرئيس جو بايدن.

وأضافت هاريس، وسط هتافات الحاضرين: "أريد أن أبدأ بالاحتفاء برئيسنا الرائع جو بايدن.. جو، شكراً لك على قيادتك التاريخية وعلى خدمتك أمتنا مدى الحياة".

وتابعت هاريس، التي سيرشّحها الحزب رسميّاً لمنافسة الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترمب، في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل: "دعونا نقاتل من أجل المُثُل العزيزة علينا، ودعونا ألا ننسى أبداً: عندما نقاتل، ننتصر!".