سياسة
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بعملية نوعية.. الاستخبارات التركية تحيّد إرهابية من PKK/KCK شمالي العراق
تمكّن جهاز الاستخبارات التركية من تحييد عنصر من تنظيم PKK/KCK الإرهابي في عملية نوعية نفذتها القوات التركية بمدينة هاكورك شمالي العراق.
بعملية نوعية.. الاستخبارات التركية تحيّد إرهابية من PKK/KCK شمالي العراق
الاستخبارات التركية تحيّد إرهابية من PKK/KCK شمالي العراق. / صورة: TRT Arabi
20 أغسطس 2024

وأفادت مصادر أمنية تركية، اليوم الثلاثاء، بأن عناصر الاستخبارات التركية تعقّبت تحركات الإرهابية سيما كويا شفليك، الملقبة بزيلان آزاك، من تنظيم PKK/KCK الإرهابي في هاكورك شمالي العراق، عبر مجموعة من العملاء الميدانيين داخل التنظيم الإرهابي.

وذكرت المصادر أن الاستخبارات التركية راقبت كل خطوة للإرهابية خلال الفترة الأخيرة، وانتظرت الوقت الأنسب للقضاء عليها في وكرها عبر عملية نوعية ومُحكمة، ما مثَّل ضربة كبيرة وخسارة معنوية للتنظيم الإرهابي وعطَّل أنشطته الإرهابية في ريف هاكورك.

وأوضحت أن الإرهابية المذكورة كانت قد تركت تعليمها الجامعي وانضمت إلى صفوف التنظيم الإرهابي عام 2015، وعملت في كتيبة الأسلحة الثقيلة في منطقة هاكورك، وجرى تعيينها مؤخراً من قِبل قادة التنظيم لجمع المعلومات الاستخباراتية والاستطلاع/المراقبة وأنشطة الطائرات دون طيار.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول في المنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران، وينشط التنظيم الإرهابي شمالي العراق ويتخذ من جبال قنديل معقلاً له، كما ينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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