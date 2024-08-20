سياسة
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حال فوزه بالرئاسة.. ترمب يعرض على ماسك منصباً والأخير: مستعد للخدمة
قال المرشح الجمهوري والرئيس السابق الأمريكي دونالد ترمب، أمس الاثنين، إنه سيعرض على رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، مقعداً وزارياً أو منصباً استشاريّاً حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
حال فوزه بالرئاسة.. ترمب يعرض على ماسك منصباً والأخير: مستعد للخدمة
صورة معدة بالذكاء الصناعي شاركها إيلون ماسك أظهرت استعداده لقبول عرض ترمب / صورة: وسائل التواصل الاجتماعي
20 أغسطس 2024

ونشر إيلون ماسك على منصة "إكس" منشوراً ألمح فيه إلى موافقته على عرض ترمب، وتضمن المنشور صورة بالذكاء الاصطناعي تُظهره واقفاً على منبر كُتب عليه اسم "وزارة الكفاءة"، مع تعليق: "مستعد للخدمة".

وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً مع منشور الملياردير الأمريكي، وتحديداً على منصة "إكس"، رد فيه بشكل غير مباشر على عرض مُغْرٍ قدمه إليه الرئيس الأمريكي السابق قبل ساعات.

وفي وقت سابق، وصف ترمب ماسك بأنه "شخص متميز ولامع"، مضيفاً أنه لطالما كانت تربطهما علاقة جيدة. وفي يوليو/تموز الماضي، نشر ماسك بياناً أعرب فيه عن دعمه ترمب في السباق الرئاسي.

وفي 12 أغسطس/آب الحالي، أجرى ماسك مقابلة مع ترمب على منصة إكس اتهم فيها المرشح الجمهوري الإدارة الحالية بـ"عدم الكفاءة"، وحمّلها مسؤولية النزاعات، ومن بينها النزاع الروسي-الأوكراني والوضع في غزة، مشيراً إلى أن كل هذا "ما كان ينبغي أن يحدث على الإطلاق".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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