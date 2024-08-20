سياسة
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عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي لمدرسة نازحين وسوق مركزي بغزة
استشهد  12 فلسطينياً وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في مجزرة لجيش الاحتلال استهدف بها مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة، كما استشهد 9 آخرون بينهم سيدة وطفلتان في قصف على السوق المركزي المكتظ بسكان ونازحين بمدينة دير البلح، وهي منطقة صنفها الاحتلال "آمنة".
عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي لمدرسة نازحين وسوق مركزي بغزة
قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في حي الرمال غربي مدينة غزة / صورة: AA
20 أغسطس 2024

وقال الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، في بيان، إن طواقمه انتشلت 12 شهيداً بعد قصف إسرائيلي استهدف مدرسة "مصطفى حافظ" التي تؤوي مئات النازحين في حي الرمال غربي مدينة غزة. وذكر شهود عيان بأن القصف تسبب في انهيار أحد مباني المدرسة التي كانت تؤوي قرابة 700 نازح معظمهم أطفال ونساء.

وتعد هذه المدرسة الثامنة التي تؤوي نازحين ويستهدفها الجيش الإسرائيلي منذ بداية أغسطس/آب الجاري.

بينما أفاد مصدر طبي بأن "9 فلسطينيين بينهم سيدة وطفلتان استشهدوا وأصيب آخرون في مجزرة جديدة بقصف استهدف سوق دير البلح المركزي"، الذي يكتظ بالمواطنين، وخاصة النساء والأطفال ويقع بجواره موقف نقل الركاب إلى منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

واستشهد 13 فلسطينياً وجرح عدد آخر، منذ فجر الثلاثاء، في قصف إسرائيلي لمنزل ومركبة مدنية وخيام للنازحين وسط وجنوب قطاع غزة.

وفي الساعات الأولى لفجر اليوم قصفت طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة مدنية في شارع الحشاشين شمال غرب مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد أربعة مدنيين، نقلت جثامينهم إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس وفقاً لمصادر طبية فلسطينية.

واستشهد فلسطينيان أحدهما طفل وأصيب آخرون في قصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين في منطقة المواصي شمال غرب مدينة رفح، وفق مصدر طبي فلسطيني.

وسبق للاحتلال قصف 7 مدارس تؤوي نازحين بقطاع غزة خلال الأيام العشرة الأولى من أغسطس/آب، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 179 فلسطينياً بينهم أطفال ونساء ومئات الإصابات، وفق بيانات رسمية فلسطينية.

والمجزرة الأكبر خلال الشهر وقعت باستهداف جيش الاحتلال مدرسة "التابعين" وسط غزة في 10 أغسطس/آب الجاري، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني وإصابة عشرات بينهم أطفال ونساء.

وأقر جيش الاحتلال آنذاك بقصفه مدرسة "التابعين"، زاعماً أن "عناصر حماس استخدموا مقر القيادة بالمدرسة للاختباء والترويج لاعتداءات إرهابية مختلفة ضد قوات الجيش وإسرائيل".

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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