وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، فجر اليوم الثلاثاء، بلدات سلواد، والمزرعة الشرقية، وبيتين، وبرقا شرق رام الله، وترمسعيا وعين يبرود شمال رام الله، وشقبا وقبيا ونعلين غرب رام الله، دون إبلاغ عن اعتقالات.

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل، كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل المدينة وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عدداً من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية، والمكعبات الأسمنتية، والسواتر الترابية.

وذكرت الوكالة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شرعت في هدم منزل ومحل تجاري في حي وادي الجوز بمدينة القدس، كما هدمت نادياً رياضياً وكراجاً لتصليح المركبات، فيما لا يزال الاحتلال يحاصر المنطقة الصناعية ويغلق الطرق المؤدية إليها.

وأُصيب ثلاثة مواطنين بشظايا الرصاص، ورابع بالاعتداء، عقب اقتحام الاحتلال بلدة طمون جنوب طوباس، وأفادت مصادر في الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع أربع إصابات في بلدة طمون، وُصفت بـ"الطفيفة"، ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، قال مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة، إن الاحتلال اعتقل شقيقين، فيما احتجز أخاً لهما اعتدى عليه بالضرب قبل الإفراج عنه، كما داهم عدداً من المنازل، وعاث فيها خراباً.

وقالت مصادر محلية، إن جرافات الاحتلال اعتدت على المركبات، وأحدثت أعمال تخريب في الشوارع، وبالتزامن مع ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال، مدينة طوباس، وداهمت عدداً من المنازل فيها، مع اندلاع اشتباكات وانفجارات في المدينة، كما اندلعت اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة جبع، جنوبي جنين.

في غضون ذلك، اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا صلوات تلمودية، وفق "وفا".

وحوّلت شرطة الاحتلال البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خصوصاً عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت إجراءاتها العسكرية عند أبوابه، وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيوداً على دخول المصلين.

في المجمل، اعتقل جيش الاحتلال، مساء الاثنين وصباح الثلاثاء، 10 فلسطينيين في الضفة الغربية، ليرتفع عدد معتقلي الضفة إلى أكثر من 10 آلاف و200 شخص منذ بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني.

ومساء الاثنين، استُشهد فلسطيني وأُصيب اثنان آخران برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم الفوار ومدينة دورا، جنوبي مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وبالتزامن مع حربه المدمّرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول وسّع جيش الاحتلال عملياته في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، فيما صعد مستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين، ما خلّف 636 شهيداً ونحو 5 آلاف و400 جريح، حسب معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.