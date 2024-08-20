وألغت شركة طيران "ايجين"، وهي الناقل الوطني اليوناني، جميع رحلاتها من وإلى بيروت وعمّان وتل أبيب حتى 22 أغسطس/آب، كما علّقت الخطوط الجوية الجزائرية رحلاتها من وإلى لبنان مؤقتاً حتى إشعار آخر.

وألغت الشركة المملوكة لحكومة لاتفيا "إير بالتيك" جميع رحلاتها الجوية من وإلى تل أبيب حتى 25 أغسطس/آب، فيما استأنفت "إير فرانس" رحلاتها الجوية بين باريس وبيروت يوم 15 أغسطس/آب، بعد أن علّقتها لأسبوعين.

وألغت الذراع الهولندية "كيه إل إم" جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 26 أكتوبر/تشرين الأول. وألغت وحدة "ترانسافيا" للطيران منخفض التكلفة الرحلات من وإلى تل أبيب حتى 31 مارس/آذار 2025، والرحلات الجوية إلى عمّان حتى الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.

كما علقت شركة الطيران الهندية "إير إنديا" رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى إشعار آخر، فيما ألغت شركة "كاثي باسيفيك"، التي تتخذ من هونغ كونغ مقرّاً، جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى 27 مارس/آذار 2025.

في السياق، مددت شركة "دلتا إيرلاينز" الأمريكية تعليق الرحلات الجوية بين نيويورك وتل أبيب حتى 31 أغسطس/آب، بينما قال متحدث باسم "إيزي جت إن" الشركة البريطانية للطيران منخفض التكلفة وقفت رحلاتها من وإلى تل أبيب في أبريل/نيسان، وستستأنفها في 30 مارس/آذار 2025.

من جانبها، تواصل شركة الطيران الفنلندية "فين إير" تجنب المجال الجوي الإيراني، مما قد يؤدي إلى تمديد وقت الرحلات من وإلى الدوحة، بينما مددت شركة الخطوط الجوية الإيطالية "إيتا" تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 21 أغسطس/آب، وكذلك شركة الطيران البولندية حتى 26 أغسطس/آب.

ومددت مجموعة الخطوط الجوية الألمانية، التي تضم أيضاً الخطوط الجوية السويسرية وخطوط بروكسل الجوية والخطوط الجوية النمساوية، تعليق الرحلات الجوية من وإلى تل أبيب وطهران وبيروت وعمّان ومدينة أربيل العراقية حتى 26 أغسطس/آب.

وألغت "رايان إير"، أكبر شركة للطيران منخفض التكلفة في أوروبا، رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى سبتمبر/أيلول بسبب "قيود تشغيلية"، كما وقفت الخطوط الجوية السنغافورية التحليق عبر المجال الجوي الإيراني.

أما شركة الطيران الرومانية الوطنية، فقد مددت يوم 20 أغسطس/آب تعليق رحلاتها الجوية إلى بيروت حتى الثاني من سبتمبر/أيلول، فيما استأنفت مؤقتاً الرحلات الجوية إلى تل أبيب وعمّان حتى 23 أغسطس/آب.

وعلقت شركة الطيران، التي تتخذ من شيكاجو مقرّاً، رحلاتها إلى تل أبيب لفترة غير محددة. وكانت الشركة قد علقت رحلاتها اليومية بين نيوآرك بولاية نيوجيرزي وتل أبيب في 31 يوليو/تموز، وردت ذلك إلى أسباب أمنية.

وألغت الشركة الإسبانية للطيران منخفضة التكلفة، المملوكة لمجموعة الخطوط الجوية الدولية "آي إيه جي"، جميع رحلاتها إلى تل أبيب وعمّان حتى 26 أكتوبر/تشرين الأول.

فيما نصحت بريطانيا شركات الطيران في المملكة المتحدة بعدم دخول المجال الجوي اللبناني من الثامن من أغسطس/آب حتى الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، مشيرة إلى "خطر محتمل على الطيران من نشاط عسكري".

وتأتي تلك المخاوف بعد اغتيال إسرائيل للقيادي العسكري البارز بحزب الله، فؤاد شكر، عبر غارة جوية على بيروت، في 30 يوليو/تموز، واغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، بطهران، في 31 يوليو/ تموز، بهجوم نُسب لتل أبيب رغم عدم تبنيها إياه.

وتعهدت كل من إيران وحزب الله برد "قوي وفعال" على اغتيال شكر وهنية، فيما تتواصل الاتصالات والتحركات الإقليمية للتهدئة ومنع تفاقم الوضع بالمنطقة.