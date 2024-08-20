سياسة
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"كان بإمكانه إنقاذهم".. غضب على نتنياهو بعد زعم استعادة 6 جثث محتجزين بغزة
تعرضت حكومة بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، لسيل من الانتقادات الداخلية لعدم إبرام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع حماس ووقف الحرب في غزة، بعد زعم جيش الاحتلال استعادة 6 جثث من المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
"كان بإمكانه إنقاذهم".. غضب على نتنياهو بعد زعم استعادة 6 جثث محتجزين بغزة
احتجاجات غاضبة ضد نتنياهو وسط تل أبيب تطالب الحكومة الإسرائيلية بصفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين / صورة: Reuters
20 أغسطس 2024

وقال شاهار مور، ابن شقيق أحد المحتجزين الذين أُعلن إعادة جثثهم من غزة، للقناة 12 العبرية: "أيدي الحكومة الدموية ملطخة بالدم، كان بإمكانهم (أعضاء الحكومة) إنقاذه (عمه) من قَبل أو عدم إفساد صفقة الرهائن في يومها الأخير". وأضاف: "كان من المفترض أن تحمي حكومتي عمي، لقد أهدرت كل الاحتمالات".

بدورها حمّلت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن وفاة ذويهم في القطاع. وقالت في منشور على منصة إكس في إشارة إلى أفراهام موندر، وهو أحد المستعادة جثثهم: "كان عليه أن يعود حياً إلى بلاده مع زوجته، إنّ مقتله في الأسر يدل على التأخير في عقد الصفقة التي كان من الممكن أن تنقذ حياته وحياة المختطفين الآخرين".

وأضافت العائلات: "يجب على الحكومة الإسرائيلية، بمساعدة الوسطاء (قطر ومصر والولايات المتحدة)، أن توافق اليوم على الصفقة المطروحة حالياً على طاولة المفاوضات، للسماح بإعادة تأهيل المختطفين الأحياء، ودفن كريم لجميع المختطفين القتلى، واستعادة الأمل في إسرائيل".

بدوره قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في منشور على منصة إكس: "تمرّ الأيام ونفقد مزيداً ومزيداً من الرهائن. علينا أن نعقد صفقة فوراً". وفي انتقاد غير مباشر لنتنياهو واتهام له بالمسؤولية عن مصيرهم أضاف: "لقد كانوا على قيد الحياة".

وفي وقت سابق من صباح الثلاثاء زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استعاد جثث 6 من المحتجزين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في عملية مشتركة مع الشاباك.

وادّعى في بيان أنه "في عملية مشتركة نُفذت الليلة الماضية (الاثنين-الثلاثاء)، تمكّن الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) من انتشال جثامين المخطوفين ياغيف بوختشاف، وألكسندر دنتسيغ، وأفراهام موندر، ويورام مِتسغر، وناداف بوبلوِل، وحاييم بيري، من منطقة خان يونس (جنوب قطاع غزة)".

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على غزة، خلفت نحو 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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