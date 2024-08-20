سياسة
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قادماً من تل أبيب.. بلينكن يصل إلى مصر لبحث "مفاوضات حاسمة" في قطاع غزة
وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إلى مصر قادماً من إسرائيل، قبيل مفاوضات حاسمة مرتقبة بالقاهرة قبل نهاية الأسبوع لبحث وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
قادماً من تل أبيب.. بلينكن يصل إلى مصر لبحث "مفاوضات حاسمة" في قطاع غزة
وزير الخارجية الأمريكي بلينكن يلتقي نظيره المصري بدر عبد العاطي في العلمين / صورة: AFP
20 أغسطس 2024

وأفادت قناة "القاهرة" الإخبارية بأن بلينكن وصل إلى مصر، وبُثَّت على الهواء لحظة هبوط طائرته في مدينة العلمين الجديدة، شمال البلاد، وقالت إنه قدم "في إطار جولة بالشرق الأوسط، تتمحور حول مسعى جديد للتوصل إلى هدنة واتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

ولفتت القناة إلى أنه "قبل وصوله إلى مصر كان في زيارة لإسرائيل ضمن جولته بالشرق الأوسط لبحث ملف الهدنة ووقف الحرب الدائرة في غزة منذ أكثر من 11 شهراً".

وكان بلينكن أجرى محادثات في تل أبيب، الاثنين، وأعلن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو "أكّد له أن إسرائيل توافق على خطة التسوية" التي عرضتها واشنطن خلال جولة مفاوضات في الدوحة الأسبوع الماضي، مشدّداً على أن "من واجب" حركة حماس "أن تفعل الشيء نفسه".

وفي واشنطن، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إن حركة حماس "تتراجع" عن خطة الاتفاق المطروحة، وأوضح ردّاً على أسئلة صحفيين في شيكاغو، أن التسوية "ما زالت مطروحة، لكن لا يمكن التكهّن بأي شيء"، مضيفاً: "إسرائيل تقول إن بإمكانها التوصل إلى نتيجة... حماس تتراجع الآن".

لكنّ حماس اعتبرت أن المقترح "يستجيب لشروط نتنياهو ويتماهى معها، خصوصاً رفضه وقفاً دائماً لإطلاق النار، والانسحاب الشامل من قطاع غزة". وأدانت الحركة "الإصرار" الإسرائيلي على إبقاء قوات على حدود قطاع غزة مع مصر أو ما يُعرف بـ"محور فيلادلفيا"، و"الشروط الجديدة في ملف المعتقلين الفلسطينيين الذين يفترض أن يجري مبادلتهم بمحتجزين في غزة".

وجرت مفاوضات بين إسرائيل وحماس في 15 و16 أغسطس/آب الجاري في العاصمة القطرية الدوحة، بهدف تبادل الأسرى والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. وأُعلن لاحقاً أن الطرفين سيواصلان مفاوضات وقف إطلاق النار الأسبوع المقبل في العاصمة المصرية القاهرة.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطيني. وفي استهانة بالمجتمع الدولي تُواصل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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