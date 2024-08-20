وشهد اللقاء "استعراض جهود الوساطة المشتركة المصرية-الأمريكية-القطرية لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين"، وجرى "تبادل الآراء بشأن نتائج الاجتماع التفاوضي الأخير الذي عُقد الأسبوع الماضي بالدوحة، وسُبل تحريك الموقف وإحراز تقدم في المفاوضات الجارية بالقاهرة".

وأطلع بلينكن السيسي، وفق بيان للرئاسة المصرية، على "نتائج زيارته لإسرائيل"، مؤكداً "التزام الولايات المتحدة جهود التهدئة والتوصل إلى اتفاق"، وفق بيان الرئاسة المصرية.

وأكد الرئيس المصري أن "الوقت قد حان لإنهاء الحرب الجارية، والاحتكام إلى صوت العقل والحكمة وإعلاء لغة السلام والدبلوماسية". وشدد على "خطورة توسع نطاق الصراع إقليمياً على نحو يصعب تصور تبعاته".

وفي وقت سابق الثلاثاء وصل بلينكن إلى مصر قادماً من إسرائيل، قُبيل مفاوضات حاسمة مرتقبة بالقاهرة قبل نهاية الأسبوع لبحث وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكان بلينكن أجرى محادثات في تل أبيب، الاثنين، وأعلن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "أكّد أن إسرائيل توافق على خطة التسوية" التي عرضتها واشنطن خلال جولة مفاوضات في الدوحة الأسبوع الماضي، مشدّداً على أن "من واجب" حركة حماس "أن تفعل الشيء نفسه".

في واشنطن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء إن حركة حماس "تتراجع" عن خطة الاتفاق المطروحة. وأوضح رداً على أسئلة صحفيين في شيكاغو أن التسوية "ما زالت مطروحة، لكن لا يمكن التكهّن بأي شيء"، مضيفاً: "إسرائيل تقول إنّ بإمكانها التوصل إلى نتيجة... حماس تتراجع الآن".

لكنّ حماس اعتبرت أن المقترح "يستجيب لشروط نتنياهو ويتماهى معها، وخصوصاً رفضه لوقف دائم لإطلاق النار، والانسحاب الشامل من قطاع غزة". وأدانت الحركة خصوصاً "الإصرار" الإسرائيلي على إبقاء قوات على حدود قطاع غزة مع مصر أو ما يُعرف بـ"محور فيلادلفيا"، و"الشروط الجديدة في ملف" المعتقلين الفلسطينيين الذين يفترض أن يجري تبادلهم مع محتجزين في غزة.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطيني. وفي استهانة بالمجتمع الدولي تواصل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.