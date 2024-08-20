وأفادت وكالة أنباء لبنان الرسمية "بإصابة عامل سوري جراء القصف على باب الثنية في بلدة الخيام بالجنوب، ونقله إلى مستشفى مرجعيون الحكومي للمعالجة" دون مزيد من التفاصيل. كما لفتت إلى أن القصف المدفعي الإسرائيلي "استهدف صباحاً بلدة طلوسة في قضاء مرجعيون، في حين سقطت قذيفتان على مثلث باب الثنية في الخيام".

من جهته، أعلن "حزب الله" في بيانات متفرقة استهداف مواقع إسرائيلية عدة في شمال إسرائيل، وقال الحزب في بيان إن قواته استهدفت "بصليات كثيفة من الصواريخ مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح ومقر فوج المدفعية ولواء المدرعات التابع للفرقة 210 في ثكنة يردن".

وأشار الحزب في بيان آخر إلى أن قواته استهدفت صباح اليوم الثلاثاء" ثكنة برانيت بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة". ورداً على الاغتيال الذي نفذته قوات الاحتلال في دير قانون رأس العين أعلن الحزب قصف "مقر الفرقة 146 في جعتون بصليات من صواريخ الكاتيوشا".

وأفادت وكالة الأنباء الوطنية بأن "أجواء الجنوب ولا سيما القطاعان الغربي والأوسط وساحل صور الشمالي والجنوبي تشهد تحليقاً مكثفاً للمسيّرات الإسرائيلية على علوّ منخفض ترافقها طائرات الاستطلاع".

وقالت القناة 12 الإسرائيلية: "جرى إطلاق نحو 80 صاروخاً من لبنان منذ صباح اليوم".وأضافت: "اعتُرضت صواريخ وسقطت أخرى في مناطق مفتوحة بالجليل الغربي" شمالي إسرائيل. وكانت صفارات الإنذار دوّت في عديد من المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية منذ الصباح.

من جهتها، قالت صحيفة "هآرتس" إن "النيران اندلعت في موقعين شمال إسرائيل نتيجة سقوط صواريخ أطلقت من لبنان".وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن طواقم الإطفاء تعمل على إخماد الحرائق.

ووسط مخاوف من اندلاع حرب واسعة، تتأهب إسرائيل لصد هجوم محتمل من "حزب الله" رداً على اغتيالها القيادي العسكري البارز بالحزب فؤاد شكر ببيروت في 30 يوليو/تموز الماضي.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قصفاً يومياً خلّف مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء حرب تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، أسفرت عن أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.