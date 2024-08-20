وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للعمل المكثف الذي أجرته وحدات قوات المجموعة المركزية، سُحقت مجموعة كبيرة من قوات العدو وحُررت واحدة من أكبر المستوطنات في تجمع توريتسك والمركز اللوجستي المهم استراتيجياً في نوفغورودسكي".

يذكر أن البلدة حملت اسم نيويورك حتى عام 1951، حين أطلقت عليها السلطات السوفييتية إبان الحرب الباردة اسم نوفغورودسكي، ثم استعادت اسمها في صيف 2021 تحت ضغط ناشطين أوكرانيين. وتقع على مسافة 6 كيلومترات إلى الجنوب من بلدة توريتسك التي تتعرض لهجوم روسي مستمر منذ عدة أسابيع ألحق بها دماراً كبيراً.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال الجيش الأوكراني، إن قتالاً شرساً وقع في منطقة توريتسك، بما في ذلك نيويورك. كما قالت مجموعة قوات خورتيتسيا الأوكرانية، في تقرير صباح اليوم على تليغرام، إن القوات الروسية حاولت التقدم 24 مرة في مناطق عديدة بما فيها نيويورك.

وكان المسؤول المدعوم من روسيا، فلاديمير روجوف، قد نشر أمس الاثنين، مقطعاً مصوراً لجندي روسي يرفع العلم الروسي فوق ما يشبه مبنى إدارياً في نيويورك.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكريّاً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في شؤونها".