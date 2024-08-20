سياسة
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الجيش الروسي يواصل التقدم شرق أوكرانيا ويعلن السيطرة على مدينة "نيويورك"
أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، سيطرة قواتها على مدينة نيويورك في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، في إطار تقدمها المتواصل في هذا المحور وسعيها للسيطرة على منطقة دونيتسك بالكامل.
الجيش الروسي يواصل التقدم شرق أوكرانيا ويعلن السيطرة على مدينة "نيويورك"
جنود أوكرانيون في منطقة دونيتسك وسط احتدام القتال مع القوات الروسية / صورة: AFP
20 أغسطس 2024

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للعمل المكثف الذي أجرته وحدات قوات المجموعة المركزية، سُحقت مجموعة كبيرة من قوات العدو وحُررت واحدة من أكبر المستوطنات في تجمع توريتسك والمركز اللوجستي المهم استراتيجياً في نوفغورودسكي".

يذكر أن البلدة حملت اسم نيويورك حتى عام 1951، حين أطلقت عليها السلطات السوفييتية إبان الحرب الباردة اسم نوفغورودسكي، ثم استعادت اسمها في صيف 2021 تحت ضغط ناشطين أوكرانيين. وتقع على مسافة 6 كيلومترات إلى الجنوب من بلدة توريتسك التي تتعرض لهجوم روسي مستمر منذ عدة أسابيع ألحق بها دماراً كبيراً.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال الجيش الأوكراني، إن قتالاً شرساً وقع في منطقة توريتسك، بما في ذلك نيويورك. كما قالت مجموعة قوات خورتيتسيا الأوكرانية، في تقرير صباح اليوم على تليغرام، إن القوات الروسية حاولت التقدم 24 مرة في مناطق عديدة بما فيها نيويورك.

وكان المسؤول المدعوم من روسيا، فلاديمير روجوف، قد نشر أمس الاثنين، مقطعاً مصوراً لجندي روسي يرفع العلم الروسي فوق ما يشبه مبنى إدارياً في نيويورك.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكريّاً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في شؤونها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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