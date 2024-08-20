سياسة
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بقيمة 30 مليار دولار..الصين تقرّ إنشاء 11 مفاعلاً نووياً جديداً
أقر مجلس الدولة الصيني، أمس الاثنين، بناء 11 مفاعلاً نووياً جديداً في 5 مواقع. وترأس رئيس الوزراء لي تشيانغ اجتماعاً تنفيذياً للمجلس الذي أعطى المشروعات الضوء الأخضر، وفق ما أفادت وكالة أنباء "الصين الجديدة".
بقيمة 30 مليار دولار..الصين تقرّ إنشاء 11 مفاعلاً نووياً جديداً
مفاعل نووي صيني تحت الإنشاء / صورة: Reuters
20 أغسطس 2024

وحصلت شركة "الصين الوطنية للطاقة النووية" على الموافقة على 3 مفاعلات، وفق ما أفادت في بيان على "وي تشات"، بينما ذكرت "شركة الدولة للاستثمار في الطاقة" أنها حصلت على موافقة لبناء وحدتين.

وذكرت CGN Power Co، وهي وحدة "شركة الطاقة النووية الصينية العامة" المدرجة في البورصة، في تقرير للبورصة بأنها حصلت على موافقات لستة مفاعلات في ثلاثة مواقع.

ولدى الصين حالياً 56 مفاعلاً عاملاً يساهمون بنحو 5% من إجمالي الطاقة المولّدة في البلاد، وفق ما ذكرت شبكة "تشاينا إنرجي نيوز" الحكومية. والصين هي أكبر متسبب بانبعاثات الغازات الدفيئة في العالم، مثل ثاني أكسيد الكربون، التي تعد محرّك التغير المناخي.

وأفادت منصة أخبار المال والأعمال التابعة للدولة "جايميان" بأنه من المتوقع أن يتجاوز إجمالي قيمة الاستثمارات لجميع المفاعلات الأحد عشر 220 مليار يوان (30.8 مليار دولار)، على أن يستغرق البناء نحو خمس سنوات.

ومؤخراً، فاقم ازدياد الموافقات على بناء محطات للطاقة تعمل بالفحم المخاوف من تراجع الصين عن أهدافها في بلوغ الانبعاثات ذروتها بين العامين 2026 و2030 وتحوّلها إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2060.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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