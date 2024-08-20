سياسة
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بعد استعادة الجثث.. إعلام عبري: الجيش يحقق باحتمال مقتل أسرى بنيرانه في غزة
كشفت صحيفة عبرية، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ فحص جثث 6 من المحتجزين الذين أعلن استعادتهم من غزة صباح اليوم، للتأكد من احتمال مقتلهم بنيران صديقة من عدمه.
بعد استعادة الجثث.. إعلام عبري: الجيش يحقق باحتمال مقتل أسرى بنيرانه في غزة
إسرائيل تفحص جثث الـ6 المعادين من غزة للتأكد من احتمالية مقتلهم بنيران صديقة / صورة: Reuters
20 أغسطس 2024

وأفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" بأن جيش الاحتلال "لا يزال يحقق في ملابسات وفاة الستة، ويجري فحص ما إذا كانوا قد قُتلوا بنيران الجيش مباشرة أو على يد خاطفيهم".

وأضافت: "من المحتمل أن تلقي إجراءات تحديد الهوية والمعلومات المرضية الضوء على ملابسات الوفاة بحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي"، كما أشارت إلى أنه "جرى اكتشاف الجثث في نفق بخان يونس جنوبي قطاع غزة".

وأوضحت أن "القوات لم تواجه في أثناء النزول إلى النفق، مقاومة أو إطلاق نار من المسلحين، كما لم يحصل تبادل لإطلاق النار داخله"، لافتة إلى أن "الجنود فتشوا النفق وانتشلوا 6 جثث منه وحولوها إلى معهد علم الأمراض في أبو كبير (تل أبيب) للتعرف عليها".

وتابعت: "قتل الضابط مظلي الملازم أول شاحر بن نون خلال الاستعدادات لمهمة انتشال جثث المختطفين".

وكانت عائلات المحتجزين الإسرائيليين حمّلت الحكومة الإسرائيلية "التزاماً أخلاقياً إعادة جميع القتلى إلى دفن كريم وإعادة جميع المختطفين الأحياء إلى إعادة تأهيلهم". وكتبت العائلات عبر منصة إكس: "لن تكون العودة الفورية لجميع المختطفين البالغ عددهم 109 ممكنة إلا من خلال التوصل إلى اتفاق".

وتابعت العائلات: "يجب على الحكومة الإسرائيلية، بمساعدة الوسطاء، أن تفعل كل شيء من أجل التوقيع على الصفقة (تبادل الأسرى مع حماس) المطروحة الآن على الطاولة".

وكانت حركة "حماس" أعلنت في أكثر من مناسبة في الأشهر الماضية مقتل محتجزين إسرائيليين "بنيران صديقة" في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة.

وصباح الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استعاد جثث 6 من المحتجزين، كانوا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في عملية مشتركة مع الشاباك.

وقبيل الحديث عن إخراج هذه الجثث، كانت إسرائيل تقول إنه ما زال لديها 115 محتجزاً في غزة، بينهم عدد من القتلى.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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