سياسة
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منظمات مدنية بكاليفورنيا تحتج على مشروع قانون  يجرّم مظاهرات دعم فلسطين
عارضت منظمات مدنية أمريكية، مشروع قانون جرى تقديمه بولاية كاليفورنيا يدعو إلى "حظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين"، وحذرت من أن يساهم القانون في تقييد حرية التعبير.
منظمات مدنية بكاليفورنيا تحتج على مشروع قانون  يجرّم مظاهرات دعم فلسطين
مظاهرات طلابية أمريكية مؤيدة لفلسطين / صورة: AP
20 أغسطس 2024

وقال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في كاليفورنيا، في بيان اليوم الثلاثاء، إن المشروع الذي قدمه عضو مجلس شيوخ الولاية ستيف جليزر في فبراير/شباط الماضي، يمكن أن يشكل "سابقة خطيرة لردع حرية التعبير في حرم الجامعات بالولاية". وأضاف: "نتوقع أن يُطبق هذا المشروع بطريقة تقيد حرية التعبير بشكل غير مبرر".

من جانبها قالت ممثلة مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية CAIR في الولاية لينا صباغ، إن النسخة الأصلية من المشروع تهدف إلى "تجريم الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين بشكل واضح"، مشددة على أن مشروع القانون محاولة لحظر شعار "ستتحرر فلسطين من النهر إلى البحر".

وأضافت صباغ أن مشروع القانون سيمنح الجامعات "مزيداً من الإمكانات" لمعاقبة الطلاب الذين ينظمون مظاهرات داعمة لفلسطين.

وقدم السيناتور جليزر مشروع القانون في فبراير/شباط الماضي، ويطالب مدارس الولاية بتبني وتطبيق قواعد ضد التحرش والتمييز و"السلوكيات التي تخلق بيئة معادية في المدارس والجامعات".

ورغم أن المشروع حصل على أغلبية الأصوات في مجلس الشيوخ في مايو/أيار الماضي، إلا أنه يحتاج إلى تمريره في مجلس النواب بالولاية، ومن ثم الحصول على موافقة حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم ليصبح قانوناً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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