سياسة
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معارك شرسة بين روسيا وأوكرانيا على عدة محاور.. وزيلنسكي: الوضع صعب في الشرق
تصاعدت حدة المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية على عدة محاور، بينما يحاول كل طرف إحراز تقدم وفرض سيطرته على أكبر عدد من المناطق.
معارك شرسة بين روسيا وأوكرانيا على عدة محاور.. وزيلنسكي: الوضع صعب في الشرق
القوات الأوكرانية تخوض معارك ضارية مع القوات الروسية في دونيتسك / صورة: AFP
20 أغسطس 2024

وقال قائد الجيش الأوكراني أوليكساندر سيرسكي، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأوكرانية تقدمت لمسافة تتراوح من 28 إلى 35 كيلومتراً في منطقة كورسك الروسية، بينما تحرك موسكو بعض قواتها من اتجاهات أخرى لتعزيز مواقعها هناك، مشيراً إلى أن روسيا أرسلت أيضاً قوات إضافية إلى منطقة بوكروفسك شرقي أوكرانيا.

من جانبه، وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الوضع بـ"صعب" على الجبهة الأوكرانية الشرقية بالقرب من مركز لوجستي استراتيجي في بوكروفسك، وبالقرب أيضاً من توريتسك.

بينما قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، إنه جرى الإبلاغ عن 14 اشتباكاً قتالياً في منطقة توريتسك و34 في قطاع بوكروفسك منذ بداية اليوم.

في المقابل، قال وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف، إن روسيا شكلت 3 مجموعات عسكرية جديدة لتعزيز الأمن في المناطق المتاخمة لأوكرانيا، في إشارة إلى مناطق كورسك و بيلغورود وبريانسك.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على مدينة نيويورك في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا. فيما قالت مجموعة قوات خورتيتسيا الأوكرانية، في تقرير صباح اليوم على تليغرام، إن القوات الروسية حاولت التقدم 24 مرة في مناطق عديدة بما فيها نيويورك.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكريّاً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في شؤونها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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