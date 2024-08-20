ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن نتنياهو قوله، اليوم الثلاثاء: "لست متأكداً من أنه سيكون هناك اتفاق، لكن إذا حدث فسيكون اتفاقاً يحفظ مصالحنا"، مشدداً على أن "إسرائيل لن تنسحب من المواقع الاستراتيجية التي حصلت عليها في الحرب".

كما نقل موقع والا العبري، عن نتنياهو قوله إنه "لن ننسحب من محوري فيلادلفيا ونتساريم بأي شكل من الأشكال رغم الضغوط الشديدة".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت يديعوت أحرونوت إن نتنياهو أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الحرب الإسرائيلية على غزة ستستمر "حتى القضاء على حماس". وأعرب نتنياهو، وفق ما جاء بالصحيفة، عن شكوكه في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

وحمّلت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن وفاة ذويهم في القطاع. وقالت في منشور على منصة إكس اليوم: "يجب على الحكومة الإسرائيلية، بمساعدة الوسطاء (قطر ومصر والولايات المتحدة)، أن توافق اليوم على الصفقة المطروحة حالياً على طاولة المفاوضات، للسماح بإعادة تأهيل المختطفين الأحياء، ودفن كريم لجميع المختطفين القتلى، واستعادة الأمل في إسرائيل".

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً على غزة، خلفت نحو 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.