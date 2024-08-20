سياسة
2 دقيقة قراءة
نتنياهو: لست متأكداً من إمكانية التوصل إلى اتفاق ولن ننسحب من مواقعنا بغزة
قال إعلام عبري إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد مجدداً رفضه الانسحاب من محوري فيلادلفيا ونيتساريم، معرباً عن شكوكه في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
نتنياهو: لست متأكداً من إمكانية التوصل إلى اتفاق ولن ننسحب من مواقعنا بغزة
نتنياهو: إسرائيل لن تنسحب من المواقع الاستراتيجية التي حصلت عليها في الحرب / صورة: Reuters
20 أغسطس 2024

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن نتنياهو قوله، اليوم الثلاثاء: "لست متأكداً من أنه سيكون هناك اتفاق، لكن إذا حدث فسيكون اتفاقاً يحفظ مصالحنا"، مشدداً على أن "إسرائيل لن تنسحب من المواقع الاستراتيجية التي حصلت عليها في الحرب".

كما نقل موقع والا العبري، عن نتنياهو قوله إنه "لن ننسحب من محوري فيلادلفيا ونتساريم بأي شكل من الأشكال رغم الضغوط الشديدة".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت يديعوت أحرونوت إن نتنياهو أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الحرب الإسرائيلية على غزة ستستمر "حتى القضاء على حماس". وأعرب نتنياهو، وفق ما جاء بالصحيفة، عن شكوكه في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

وحمّلت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن وفاة ذويهم في القطاع. وقالت في منشور على منصة إكس اليوم: "يجب على الحكومة الإسرائيلية، بمساعدة الوسطاء (قطر ومصر والولايات المتحدة)، أن توافق اليوم على الصفقة المطروحة حالياً على طاولة المفاوضات، للسماح بإعادة تأهيل المختطفين الأحياء، ودفن كريم لجميع المختطفين القتلى، واستعادة الأمل في إسرائيل".

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً على غزة، خلفت نحو 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us