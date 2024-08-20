سياسة
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رئيس بيلاروسيا يحذّر من "حرب عالمية ثالثة" إذا دخلت قوات الناتو أوكرانيا
حذر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، من أن دخول قوات حلف شمال الأطلسي "ناتو" إلى الأراضي الأوكرانية "يعني بدء حرب عالمية ثالثة"، مشيراً إلى أن بلاده اتخذت "احتياطاتها على الحدود بزرع ألغام ونشر جنود".
رئيس بيلاروسيا يحذّر من "حرب عالمية ثالثة" إذا دخلت قوات الناتو أوكرانيا
الرئيس البيلاروسي يحذر من دخول قوات الناتو لأوكرانيا / صورة: Reuters
20 أغسطس 2024

وقال لوكاشينكو خلال مقابلته مع قناة "روسيا" الحكومية، إن المسيرات الأوكرانية انتهكت المجال الجوي لبلاده مرات عديدة. وذكر أنهم اتخذوا الاحتياطات اللازمة ضد التهديدات التي قد تأتي من كييف، مبيناً أنهم زرعوا ألغاماً ونشروا جنوداً على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا.

وفي معرض تقييمه حول احتمال إرسال الناتو قواته إلى أوكرانيا، قال الرئيس البيلاروسي: "إذا أرسلوا (الغربيون) قوات الناتو، فستبدأ حرب عالمية ثالثة. لأنه في هذه الحالة، ستُستخدم الأسلحة النووية التكتيكية والاستراتيجية، وستكون هناك حرب نووية، وردّ فعل فوري ومرعب."

وأضاف لوكاشينكو: "لا نريد حرباً مع الناتو. إذا فعلوا ذلك، فلن يكون لدينا خيار آخر. لن يكون هناك خط أحمر. لدينا خط واحد فقط، وهو حدود الدولة بمجرد الضغط على الحدود سيكون هناك رد".

وتعليقاً على توغل الجيش الأوكراني داخل الأراضي الروسية بمنطقة كورسك في 6 أغسطس/آب الجاري، اعتبر الرئيس البيلاروسي أن "أوكرانيا تزيد الوضع توتراً. وإذا استمر الأمر على هذا النحو فإن هذا التوتر قد يؤدي إلى تدميرها".

ودعا لوكاشينكو إلى استئناف روسيا وأوكرانيا مفاوضات السلام، مبيناً أن "المفاوضات يمكن أن تستند إلى الاتفاق الذي جرى إعداده في إسطنبول في مارس/آذار 2022".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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