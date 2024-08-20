سياسة
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قادماً من مصر.. بلينكن يصل إلى قطر لبحث جهود وقف إطلاق النار في غزة
أعلنت وسائل إعلام قطرية وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الدوحة، مساء اليوم الثلاثاء، قادماً من مصر لبحث جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
قادماً من مصر.. بلينكن يصل إلى قطر لبحث جهود وقف إطلاق النار في غزة
استقبال بلينكن في مطار الدوحة / صورة: AFP
20 أغسطس 2024

وأفادت قناة "الجزيرة" بأن بلينكن وصل الدوحة، وبثت مشاهد وصوله، من دون إيضاحات بشأن مدة الزيارة ولا جدول أعمالها ضمن جولة إقليمية لبلينكن هي التاسعة منذ اندلاع الحرب على غزة.

والثلاثاء، بحث بلينكن مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تطورات مفاوضات غزة، وفق بيان للرئاسة المصرية، عقب وصوله من إسرائيل إلى مدينة العلمين الجديدة شمال غربي مصر. ومن المنتظر أن تستضيف مصر جولة مشاورات أخرى قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وكانت قد جرت مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس بالدوحة يومي 15 و16 أغسطس/آب الجاري، وأُعلن لاحقاً أن الطرفين سيواصلان المفاوضات في القاهرة.

ووصفت حركة حماس، في بيان الثلاثاء، تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل ساعات عن تراجع الحركة عن اتفاق لوقف إطلاق النار بأنها "ادعاءات مضللة"، مؤكدة حرصها على إنهاء الحرب.

ومساء الثلاثاء، نقلت هيئة البث العبرية (رسمية) عن مصادر في وفد التفاوض الإسرائيلي لم تسمّها، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول "تفجير" المفاوضات وعرقلة التوصل إلى صفقة مع حماس.

والأحد، أكد نتنياهو إصراره على استمرار سيطرة الجيش على محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، بينما اتهمه زعيم المعارضة يائير لابيد بالمماطلة وتخريب المفاوضات.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً على غزة، خلّفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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