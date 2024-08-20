واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مناطق "سهل سرعين" و"النبي شيت" و"بوداي" في البقاع، نتجت عنه انفجارات ضخمة، دون أن يتضح على الفور ماذا استهدف. فيما قالت وزارة الصحة اللبنانية، عبر بيان، إن "الغارات الإسرائيلية على البقاع أدت في حصيلة أولية إلى سقوط قتيل وإصابة 19 مواطناً بجروح لم تُحدد طبيعتها".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في وقت سابق من مساء الثلاثاء، مقتل 4 مواطنين وإصابة 6 آخرين جراء غارات جوية إسرائيلية على جنوبي البلاد، فيما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن بعد عصر الثلاثاء غارتين على الضهيرة.

وفي بيان آخر، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بإصابة شخص بجروح جراء غارة شنتها مُسيرة إسرائيلية على منطقة وادي حامول على أطراف بلدة الناقورة، دون أن توضح هوية المصاب أو مدى خطورة إصابته. وأضافت الوزارة: "عندما تقدم 3 مسعفين لنجدة الشخص المصاب، عمد جيش الاحتلال إلى استهدافهم؛ ما أدى إلى إصابة الثلاثة بجروح متوسطة، وإلحاق الضرر الكبير بسيارة الإسعاف التي كانوا على متنها".

وشنت مُسيرة إسرائيلية غارة استهدفت بلدة حولا، مساء الثلاثاء، وتبع ذلك 3 غارات متتالية للطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة عيتا الشعب، وفق وكالة الأنباء اللبنانية التي لم تقدم تفاصيل فورية لهذه التطورات.

كانت الوكالة ذاتها قد ذكرت في وقت سابق أن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت بلدات ومناطق عدة جنوبي البلاد، اليوم، بينها بلدة عيتا الشعب، وحيَّا صبيح والبطحة ببلدة حولا، وأطراف بلدات طيرحرفا ويارين وبني حيان وقبريخا والناقورة وجبل اللبونة، دون أن توضح حصيلة هذه الغارات.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، عبر منصة إكس، إن طائرات حربية تابعة له قصفت مبنى عسكرياً تابعاً لحزب الله في منطقة المطمورة جنوبي لبنان، إلى جانب مبنى عسكري آخر للحزب في المنطقة"، دون ذكر تفاصيل أخرى. فيما قال حزب الله، عبر سلسلة بيانات، إن مقاتليه "شنوا ‏هجوماً جوياً بأسراب من المُسيرات الانقضاضية على مقر قيادة اللواء المدرع السابع التابع لفرقة ‏الجولان 210 في ثكنة كتسافيا، مستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها".

وأضاف أن مقاتليه "قصفوا ثكنتي شوميرا ومتات وانتشاراً لجنود العدو في محيطهما بصليات من صواريخ ‏الكاتيوشا"، كما استهدفوا "موقع راميا بقذائف المدفعية ‏الثقيلة وأصابوه إصابةً مباشرة". كما استهدف حزب الله ثكنة "يعرا" الإسرائيلية (شمال) بصواريخ كاتيوشا.