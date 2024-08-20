وقالت الخارجية القطرية، في بيان، إنه جرى خلال اجتماع الخليفي وبلينكن "مناقشة آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع". كما ناقش الطرفان "التوترات المستمرة في الشرق الأوسط"، وجرى "تأكيد ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة".

وفي بيان آخر لوزارة الخارجية القطرية، الأربعاء، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال اتصال هاتفي مع زير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بشأن غزة وجهود الوساطة، التزام الدوحة دورها في الوساطة إلى جوار مصر والولايات المتحدة، وأهمية توحيد الجهود للإفراج عن الأسرى والمحتجزين وتجنب التصعيد.

من جانبه، شدّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، في الدوحة على أن "الوقت داهم" للتوصل إلى هدنة في غزة. وفي تصريح أدلى به على مدرج مطار الدوحة قبيل مغادرته عائداً إلى واشنطن، جدّد بلينكن دعوته حماس للموافقة على "خطة التسوية" الجديدة التي طرحتها واشنطن لوقف إطلاق النار في غزة، والتي أكّد أنّ إسرائيل وافقت عليها. وأضاف: "هذا الأمر يجب أن يُنجَز، ويجب أن يُنجَز في الأيام المقبلة، وسنفعل كل ما أمكن لإنجازه".

في السياق، نفت الولايات المتحدة، الثلاثاء، تقريراً نقل عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قوله إنه ربما أقنع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بضرورة بقاء قوات إسرائيلية على شريط حدودي بين غزة ومصر.

وكتب صحفي من موقع أكسيوس على منصة إكس، أن نتنياهو قال أمام حشد إن إسرائيل لن تسحب قواتها من محور فيلادلفيا (صلاح الدين) بين غزة ومصر لما له من أهمية عسكرية استراتيجية، وأخبر بلينكن بذلك خلال اجتماع في إسرائيل، أمس الاثنين. ونقل الصحفي عن نتنياهو قوله إنه ربما تمكن من إقناع بلينكن بهذا الأمر.

وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، للصحفيين، في الطريق إلى الدوحة: "الشيء الوحيد الذي اقتنع به الوزير بلينكن والولايات المتحدة هو الحاجة إلى الوصول بمقترح وقف إطلاق النار إلى خط النهاية". وتابع: "مثل هذه التصريحات المتطرفة ليست بنَّاءة لإتمام اتفاق لوقف إطلاق النار".

من جانبها، حمَّلت منظمة التحرير الفلسطينية، الثلاثاء، الإدارة الأمريكية مسؤولية الفشل في التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب على قطاع غزة، متهمةً إسرائيل بالسعي لإطلاق أسراها والاستمرار في الحرب على القطاع.

وفي تصريحات متلفزة لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، شاركها عبر حسابه على منصة إكس، قال إن الإدارة الأمريكية "تتحمل مسؤولية الفشل وعدم الوصول إلى اتفاق، لأنها لم تمارس الضغط على الحكومة الإسرائيلية للموافقة على ما اتُّفق عليه سابقاً".

وأضاف أن الإدارة الأمريكية "تشكل مظلة حماية وحصانة للحكومة الإسرائيلية في استمرار عدوانها وحربها" على غزة. كما حمَّل الشيخ، إسرائيل "مسؤولية استمرار الحرب، وإفشال الصفقة المعروضة لإنهاء الحرب؛ لأنها مصرة على استمرار الحرب والبقاء في محور فيلاديلفيا (شريط حدودي فاصل بين غزة ومصر)، وممر نتساريم (الذي أقامه الجيش الإسرائيلي قرب مدينة غزة ويفصل شمال القطاع عن جنوبه)".

ووصل بلينكن إلى قطر قادماً من مصر، ضمن جولة إقليمية قادته أيضاً إلى إسرائيل، وهي التاسعة له منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.