وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن شاباً أُصيب "برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوبي بيت لحم (جنوب)". وأوضحت أن "قوات الاحتلال طاردت شابين كانا يستقلان دراجة نارية في منطقة البالوع، وأطلقت صوبهما الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى إلى إصابة أحدهما بالرصاص في القدم".

وجنوبي الضفة، أُصيب شاب برضوض "في هجوم للمستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على قرية سوسيا في مسافر يطا جنوبي الخليل"، حسب الوكالة.

وبيَّنت أن المستوطنين هاجموا "منزل عائلة الشاب محمد ناصر النواجعة، واعتدوا عليه بالضرب بالهراوات، مما أدى إلى إصابته برضوض في يده، ونُقل إلى أحد المراكز الطبية".

فيما أفاد تليفزيون "فلسطين" (رسمي) بأن شاباً أُصيب "عقب إطلاق النار باتجاه مركبة تعرضت للانقلاب بعد مطاردتها من قوات الاحتلال في شارع رقم 60، الذي يربط رام الله بالمحافظات الجنوبية والمقام على أراضي بلدة برقة شرقي رام الله"، دون تفاصيل.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعَّد الجيش ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وضمن هذه الاعتداءات، قتل الجيش ومستوطنون 636 فلسطينياً وأصابوا 5 آلاف و400، فيما جرى اعتقال أكثر من 10 آلاف، وفق معطيات فلسطينية رسمية. فيما أسفرت حرب إسرائيل على غزة، بدعم أمريكي، عن أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.