سياسة
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أوباما يدعم هاريس ويهاجم ترمب: يخشى خسارة الانتخابات ولا يتوقف عن النحيب
أبدى الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، دعماً قويّاً لحليفته الديمقراطية كامالا هاريس، في مسعاها الرئاسي في مواجهة المرشح الجمهوري دونالد ترمب، مشيراً إلى أن الأخير "لا يتوقف أبداً عن النحيب ويخشى خسارة الانتخابات".
أوباما يدعم هاريس ويهاجم ترمب: يخشى خسارة الانتخابات ولا يتوقف عن النحيب
أوباما يهاجم ترمب بمؤتمر الحزب الديمقراطي في شيكاغو / صورة: Reuters
21 أغسطس 2024

وألقى أوباما بثقله السياسي الكبير خلف هاريس، وقال للمندوبين في المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو، أمس الثلاثاء: "لدينا فرصة لانتخاب إنسانة أمضت حياتها كلها في محاولة منح الناس نفس الفرص التي منحتها إياها أمريكا".

واعتبر أوباما أن الولايات المتحدة مستعدة لأن تصبح كامالا هاريس رئيستها، وأضاف: "نعم، يمكنها ذلك"، مقتبساً الشعار الانتخابي الذي أوصله هو نفسه إلى البيت الأبيض قبل 16 عاماً وأدخله التاريخ أول رئيس أسود للولايات المتحدة.

وخصَّص أوباما حيّزاً من خطابه لمهاجمة منافس هاريس في الانتخابات المقبلة، الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب، مسلّطاً الضوء على الاختلافات الكثيرة بين هذا "الملياردير البالغ من العمر 78 عاماً الذي لا يتوقف أبداً عن النحيب" و"يخشى الخسارة"، حسب قوله، وهاريس التي "لن تنشغل بمصالحها، بل ستنشغل بمصالحكم (..) وستعمل لصالح كل مواطن أمريكي".

وقال: "ها هو الملياردير البالغ من العمر 78 عاماً الذي لم يتوقف عن التذمر بشأن مشكلاته منذ أن ركب سلمه الذهبي قبل تسع سنوات.. توجد ألقاب طفولية، ونظريات المؤامرة المجنونة، وهذا الهوس الغريب بأحجام الحشود (مع الإشارة بيديه)".

من جانبها، حذرت السيدة الأولى السابقة، ميشيل أوباما، من أن ترمب سيحاول تشويه هاريس، مثلما فعل "كل ما في وسعه لمحاولة جعل الناس يخافون منا"، في إشارة إليها وإلى زوجها الذي تولى الرئاسة من 2009 إلى 2017.

وأضافت وسط تصفيق حار: "نظرته المحدودة والضيقة للعالم جعلته يشعر بالتهديد من وجود شخصَين مجتهدَين ومتعلمَين تعليماً عالياً وناجحَين، وكانا أيضاً من السُّود".

وخارج مقر انعقاد المؤتمر، تحوَّلت مظاهرة بالقرب من القنصلية الإسرائيلية في شيكاغو إلى أعمال عنف لفترة وجيزة بعد أن انفصلت مجموعة من نحو 50 شخصاً عن الاحتجاج الرئيسي وحاولت اجتياز حاجز للشرطة. وقال شاهد من رويترز إن الشرطة اعتقلت عديداً منهم.

وطغت الاحتجاجات على الدعم الأمريكي لحرب إسرائيل في غزة على المؤتمر، لكن معظم المتحدثين تجنبوا الموضوع. وكان السيناتور بيرني ساندرز، استثناء، إذ قال للحضور: "يجب أن ننهي هذه الحرب المروعة في غزة، ونعيد الرهائن إلى ديارهم ونطالب بوقف إطلاق النار الفوري".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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