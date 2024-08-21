وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه "جرى تدمير 11 مسيّرة" فوق موسكو والمنطقة المحيطة بها، بينما قال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين إن "هذه واحدة من أكبر المحاولات لمهاجمة موسكو بطائرات من دون طيار"، مؤكداً عدم تسجيل أي أضرار أو إصابات.

من جانبه، قال الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، إنه قصف منظومة صواريخ إس-300 المضادة للطائرات في منطقة روستوف الواقعة في جنوب روسيا الليلة الماضية.

وذكرت هيئة الأركان في كييف أن الهجوم وقع قرب منطقة نوفوشاختينسك السكنية، وأن روسيا تستخدم صواريخ إس-300 لشن هجمات على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا. وأضافت في بيان "رُصدت انفجارات في نقاط معينة مُستهدفة... ويجري تقييم دقة الضربة".

وقال فاسيلي جولوبيف حاكم روستوف، إن قوات الدفاع الجوي أسقطت صاروخاً أطلقته أوكرانيا على منطقته، لكن وزارة الدفاع الروسية لم تذكر الواقعة في بيانها اليومي عن تدمير أسلحة جوية.

في غضون ذلك، قال دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، اليوم الأربعاء، إن توغل أوكرانيا داخل منطقة كورسك يعني أنه لن يكون هناك محادثات بين موسكو وكييف "حتى تُهزم أوكرانيا تماماً".

وقال ميدفيديف على تطبيق تليغرام: "انتهت الثرثرة الفارغة للوسطاء الذين لم يوكلهم أحد لإحلال السلام الرائع. يدرك الجميع كل شيء الآن حتى وإن لم يعبروا عن ذلك صراحة". وأضاف "لن تكون هناك مفاوضات بعد الآن حتى هزيمة العدو تماماً".

ونادراً ما تتعرّض موسكو لهجمات بمسيرّات. وأفادت روسيا في مايو/أيار بأنها أسقطت طائرة من دون طيار خارج العاصمة، ما أدى إلى فرض قيود في مطارين رئيسيين في المدينة لمدة أقل من ساعة.

واستهدفت كييف مراراً منشآت النفط والغاز في روسيا منذ اندلاع النزاع في 2022، على بعد مئات الكيلومترات عن حدودها، في إطار ما وصفته بأنه رد "منصف" على الهجمات التي استهدفت المنشآت التابعة لها المرتبطة بالطاقة، وهاجمت مسيّرات أوكرانية منشأة لتخزين النفط في منطقة روستوف في جنوب روسيا الأحد، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير، وفق ما أفاد حاكم المنطقة.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أشاد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بقواته لاستهدافها منشآت نفطية في روسيا، مشيراً إلى أن من شأن الهجمات المساعدة على وضع "نهاية عادلة" للنزاع.

تأتي الهجمات الأخيرة في وقت تواصل أوكرانيا هجوماً غير مسبوق عبر الحدود في منطقة كورسك الروسية، إذ تفيد بأنها باتت تسيطر على أكثر من 80 بلدة.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكريّاً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في شؤونها".