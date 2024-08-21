سياسة
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حماس تدعو إلى تظاهرات عالمية الجمعة نصرة لغزة والقدس والأقصى
دعت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الأربعاء، العرب والمسلمين والمتضامنين مع القضية الفلسطينية في العالم، إلى تنظيم "تظاهرات واسعة" يوم الجمعة المقبل "للانتصار والتضامن والدّفاع عن غزَّة والقدس والمسجد الأقصى المبارك".
حماس تدعو إلى تظاهرات عالمية الجمعة نصرة لغزة والقدس والأقصى
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى - أرشيف/ صورة: وسائل إعلام فلسطينية
21 أغسطس 2024

وقالت الحركة، في بيان، بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لجريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك، إن "طوفان الأقصى وحّد شعبنا ورسّخ بوصلتنا نحو تحرير الأرض والمقدسات، ولا شرعية ولا سيادة للاحتلال على شبر من المسجد الأقصى المبارك".

وأضافت: "سيبقى شعبنا العظيم مع مقاومته الباسلة في قطاع غزَّة والضفة والقدس والداخل المحتل وفي مخيمات اللجوء والشتات متمسكاً بأرضه وحقوقه وثوابته، وسيظلّ درعاً حصيناً للدفاع عن الأرض والذّود عن المقدسات حتى التحرير والعودة".

وتابع بيان الحركة: "ندعو جماهير شعبنا في مدينة القدس وأهلنا في الدَّاخل المحتل وعموم الضفة الغربية المحتلة إلى مواصلة شدّ الرّحال والرّباط والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك، في جمعة الأقصى يوم 24 أغسطس/آب القادم، والتصدّي لكلّ محاولات المتطرّفين الصهاينة اقتحامه وتدنيسه، وإفشال مخططاتهم الخبيثة الساعية لتقسيمه".

كما دعت حماس الشعب الفلسطيني والأحرار في كل العالم إلى النفير العام والاحتشاد في كل الساحات والمدن والعواصم، وجعل يوم الجمعة القادم 24 أغسطس/آب يوماً حاشداً وفاعلاً للانتصار والتضامن والدّفاع عن غزَّة والقدس والمسجد الأقصى المبارك.

وذكر البيان أنَّ "أمَّتنا الإسلامية، قادة وحكومات، التي تداعت لنصرة الأقصى المبارك بعد جريمة حرقه عام 1969، مدعوّة اليوم لتحمّل مسؤوليتها التاريخية في التحرّك العاجل والفاعل، للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وحمايته من أخطار تهويده وطمس معالمه المتصاعدة".

ووقع حادث إحراق المسجد الأقصى في21 أغسطس/آب 1969، على يد شخص أسترالي يدعى مايكل دنيس روهن. والتهمت النيران، آنذاك، كامل محتويات الجناح الشرقي للجامع القبْلي في الجهة الجنوبية من المسجد، بما في ذلك منبره التاريخي المعروف بمنبر صلاح الدين.

وتصاعدت خلال الأشهر الماضية اقتحامات المسجد الأقصى من مستوطنين ومسؤولين إسرائيليين، أبرزهم وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير.

ويتزامن ذلك مع استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على قطاع غزة، وقد خلّفت نحو 133 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتُواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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