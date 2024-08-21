وقال متحدث وزارة الخارجية التركية، أونجو كتشالي، في منشور عبر منصة "إكس" إن الاتصال الهاتفي جاء بناء على طلب الجانب الأمريكي، مشيراً إلى أن فيدان وبلينكن بحثا آخر تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، بالإضافة إلى تطورات المنطقة.

وجرت مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس في الدوحة يومي 15 و16 أغسطس/آب الجاري، وأُعلن لاحقاً أن الطرفين سيواصلان التفاوض في القاهرة قبل نهاية الأسبوع الجاري.​​​​​​​

ويتزامن ذلك مع استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على قطاع غزة، وخلفت نحو 133 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتُواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني في غزة.