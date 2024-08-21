وقال بيان وزارة الدفاع إن سلاح الطيران بالجيش التركي استهدف 7 إرهابيين من التنظيم الإرهابي في منطقة هاكورك شمالي العراق.

وأضاف البيان أنه جرى أيضاً استهداف الإرهابي الثامن من تنظيم PKK/YPG في منطقة عمليات "غصن الزيتون" شمالي سوريا.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بدول في المنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران.

ويتخذ PKK الإرهابي من جبال قنديل شمال العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

وخلال السنوات الماضية، نفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمال سوريا، ضد تنظيمي داعش وPKK/YPG الإرهابيين.

وطهّرت القوات في العمليات الثلاث آلاف الكيلومترات من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام مئات آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.