سياسة
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وزارة الدفاع التركية: تحييد 8 إرهابيين من تنظيم PKK شمالي سوريا والعراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء أن الجيش التركي حيد 8 إرهابيين من تنظيم PKK الإرهابي بمناطق مختلفة شمالي العراق وسوريا.
وزارة الدفاع التركية: تحييد 8 إرهابيين من تنظيم PKK شمالي سوريا والعراق
وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 8 إرهابيين من تنظيم PKK شمالي سوريا والعراق / صورة: وزارة الدفاع التركية
21 أغسطس 2024

وقال بيان وزارة الدفاع إن سلاح الطيران بالجيش التركي استهدف 7 إرهابيين من التنظيم الإرهابي في منطقة هاكورك شمالي العراق.

وأضاف البيان أنه جرى أيضاً استهداف الإرهابي الثامن من تنظيم PKK/YPG في منطقة عمليات "غصن الزيتون" شمالي سوريا.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بدول في المنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران.

ويتخذ PKK الإرهابي من جبال قنديل شمال العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

وخلال السنوات الماضية، نفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمال سوريا، ضد تنظيمي داعش وPKK/YPG الإرهابيين.

وطهّرت القوات في العمليات الثلاث آلاف الكيلومترات من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام مئات آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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