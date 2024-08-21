وقالت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 50 شهيداً، و124 مصاباً، خلال الساعات الـ24 الماضية، وأوضحت أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى "ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40223، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي"، وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 92981 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأفادت مصادر طبية لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، بانتشال 4 شهداء جراء قصف الاحتلال المتواصل شمال غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، التي تتعرض لغارات جوية متواصلة، تستهدف منازل ومباني سكنية. كما أصيب العشرات بجروح، جراء إطلاق آليات الاحتلال النار تجاه خيام النازحين في منطقة المواصي غربي مدينة رفح.

وشنت طائرات الاحتلال غارة جوية استهدفت أرضاً في منطقة السطر الغربي بمدينة خان يونس، ويتواصل القصف المدفعي والصاروخي صوب منازل المواطنين في بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس.

وأضافت المصادر ذاتها، أن شهيداً سقط وأصيب آخرون بجروح مختلفة جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة الخطيب في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قذائف على أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوا في مدينة غزة، تزامناً مع إطلاق الآليات العسكرية الإسرائيلية الرصاص الحي صوب الأحياء. كما شنت طائرة حربية إسرائيلية غارة جوية في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأصيب عشرات المواطنين بجروح، جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة الصالحي في بلوك C بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينما استهدف الطيران الحربي محيط منطقة أبراج القسطل شرقي مدينة دير البلح.

"الأمر الوحيد المؤكّد"

إنسانياً، قالت المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لويز ووتريدج لوكالة الصحافة الفرنسية "يبدو فعلاً وكأن الناس ينتظرون الموت. ويبدو الموت الأمر الوحيد المؤكد في هذا الوضع" لـ2.4 مليون فلسطيني في غزة لا مفر لهم من القصف الإسرائيلي المتواصل.

وقالت ووتريدج من منطقة النصيرات في وسط غزة، التي استُهدفت مراراً بغارات إسرائيلية "لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة، ولا أي مكان آمن إطلاقاً. الوضع مفجع تماماً". وأضافت: "نواجه تحديات غير مسبوقة في ما يتعلّق بانتشار الأمراض والنظافة. يعود ذلك جزئياً إلى الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة".

ولفتت ووتريدج إلى أن الأمم المتحدة تنتظر الحصول على الضوء الأخضر من إسرائيل للانتقال من خيمة لأخرى من أجل تطعيم الأطفال ومنع انتشار شلل الأطفال.

ويتزامن ذلك مع استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على قطاع غزة، وقد خلّفت نحو 133 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتُواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، ولتحسين الوضع الإنساني في غزة.