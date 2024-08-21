سياسة
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إسرائيل تعلن مسؤوليتها عن اغتيال خليل المقدح القيادي بفتح بغارة جنوب لبنان
أعلنت إسرائيل اليوم الأربعاء مسؤوليتها عن اغتيال القيادي الفلسطيني بحركة فتح خليل المقدح في غارة بمنطقة صيدا جنوب لبنان.
إسرائيل تعلن مسؤوليتها عن اغتيال خليل المقدح القيادي بفتح بغارة جنوب لبنان
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة المقدح بصيدا / صورة: AFP
21 أغسطس 2024

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "نفذت طائرة تابعة لسلاح الجو اليوم هجوماً في منطقة صيدا بجنوب لبنان، مستهدفة خليل حسين خليل المقدح"، شقيق منير المقدح، زاعماً أن الشقيقين "عملا لصالح الحرس الثوري، وشاركا في توجيه الهجمات ونقل الأموال والأسلحة لتعزيز بنى معادية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)"، على حد قوله.

وادعى جيش الاحتلال أنه "في مارس/آذار 2024، كُشِف عن كمية كبيرة من الأسلحة جرى تهريبها إلى مناطق الضفة الغربية، وتسليمها إلى الخلايا التي جندتها ووجهتها شبكة خليل ومنير المقدح في لبنان".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال مصدر فلسطيني إن غارة إسرائيلية استهدفت خليل المقدح، المسؤول في كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، وهو شقيق قائد الكتائب في لبنان منير المقدح.

ونعت كتائب شهداء الأقصى، المقدح وأشادت بـ"دوره الكبير في دعم خلايا المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي" .

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قصفاً يومياً، خلّف مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء حرب تشنها إسرائيل، بدعم أمريكي، على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفرت عن أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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