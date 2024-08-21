والأربعاء، أمر جيش الاحتلال السكان والنازحين في عدد من بلدات دير البلح بإخلائها استعداداً لمهاجمتها، في تقليص جديد للمناطق التي يدّعي أنها "آمنة".

وخاطب ناطق الجيش أفيخاي أدرعي، في منشور أرفق به خريطة على منصة إكس كل السكان والنازحين في بلوكات 129 و130 في حارات المحطة ودير البلح جنوباً، من شارع صلاح الدين وحتى الشارع المحدد على الخريطة.

واضطر آلاف الفلسطينيين إلى النزوح من أماكنهم مشياً على الأقدام، حاملين على ظهورهم حقائب صغيرة وبعض الأمتعة الأساسية مثل الأغطية والفراش وقليل من الأطعمة.

ويلجأ النازحون إلى منازل أقربائهم أو معارفهم، أو يخرجون إلى المجهول، إذ ينصّبون خيامهم في الشوارع أو مراكز الإيواء المختلفة، رغم الظروف المعيشية الصعبة والقاسية، في ظل عدم توفر بدائل أخرى.

وتفتقر غالبية مساحة "المنطقة الإنسانية" إلى البنية التحتية ولا يتوفر فيها مياه ولا مرافق خدماتية، لكونها مناطق غير مأهولة، وتشهد أزمات صحية وبيئية وتنتشر فيها الأمراض والأوبئة.

ويعاني النازحون من ندرة المواصلات ووسائل النقل المختلفة بسبب عدم توفر الوقود بشكل كافٍ، ما يضطرهم إلى استخدام عربات النقل اليدوية أو توزيع الأمتعة على أفراد العائلة جميعاً. كما يعانون صعوبات قاسية في نقل كبار السن والمرضى والاحتياجات الأساسية.

والأحد، قال رئيس لجنة الطوارئ في بلدية دير البلح، إسماعيل صرصور، إن إسرائيل قلصت مساحة المنطقة الإنسانية في القطاع من 30 إلى 20 كيلومتراً مربعاً، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وزيادة تكدس النازحين.

والسبت، أعلن جهاز الدفاع المدني أن إسرائيل تضع أكثر من 450 آلف مواطن فلسطيني تحت وطأة "تحديات إنسانية جديدة"، بعد تقليص مساحة المنطقة التي صنفتها سابقاً "إنسانية آمنة" في قطاع غزة.

وحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، بلغ عدد النازحين داخل القطاع جراء الحرب الإسرائيلية نحو مليوني شخص من إجمالي 2.3 مليون نسمة.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً على غزة خلفت نحو 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.