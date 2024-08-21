سياسة
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القسام تعلن قتل وجرح جنود إسرائيليين بتفجير فتحة نفق بخان يونس
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الأربعاء، قتل وإصابة جنود إسرائيليين في تفجير فتحة نفق مفخخة شمال مدينة خان يونس جنوب غزة، إضافة إلى استهداف دبابة "ميركافا" للاحتلال شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.
القسام تعلن قتل وجرح جنود إسرائيليين بتفجير فتحة نفق بخان يونس
القسام تعلن قتل وجرح جنود إسرائيليين بتفجير فتحة نفق في خان يونس / صورة: Reuters Archive
21 أغسطس 2024

وقالت الكتائب في منشور عبر منصة تليغرام: "بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدونا تفجير عين نفق فخخت مسبقاً بعبوة في قوة صهيونية تقدمت للمكان، وإيقاعها بين قتيل وجريح غرب منطقة الحاووزين غرب مدينة حمد شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع".

ولم يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي على بيان كتائب القسام بشأن تلك العملية حتى الساعة 11:33 بتوقيت غرينتش.

كما أعلنت الكتائب استهداف "دبابة صهيونية من نوع ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وتخوض الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة معارك مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في أنحاء القطاع، بالتزامن مع استمرار الحرب الشرسة التي تشنها تل أبيب ضد الفلسطينيين في غزة.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً على غزة خلّفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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