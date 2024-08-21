وقالت الكتائب في منشور عبر منصة تليغرام: "بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدونا تفجير عين نفق فخخت مسبقاً بعبوة في قوة صهيونية تقدمت للمكان، وإيقاعها بين قتيل وجريح غرب منطقة الحاووزين غرب مدينة حمد شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع".

ولم يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي على بيان كتائب القسام بشأن تلك العملية حتى الساعة 11:33 بتوقيت غرينتش.

كما أعلنت الكتائب استهداف "دبابة صهيونية من نوع ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وتخوض الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة معارك مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في أنحاء القطاع، بالتزامن مع استمرار الحرب الشرسة التي تشنها تل أبيب ضد الفلسطينيين في غزة.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً على غزة خلّفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.