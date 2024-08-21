سياسة
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البحرية البريطانية تعلن انجراف سفينة بالبحر الأحمر إثر هجوم بـ3 قذائف
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الأربعاء، تعرض سفينة تجارية لهجوم بـ3 قذائف في البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها وانجرافها بعد فقدان السيطرة عليها.
البحرية البريطانية تعلن انجراف سفينة بالبحر الأحمر إثر هجوم بـ3 قذائف
هجوم سابق شنه الحوثيون على سفينة بخليج عدن في مارس/آذار 2024 / صورة: AP
21 أغسطس 2024

وقالت الهيئة في بيان عبر منصة إكس إنها تلقت بلاغاً عن "وقوع حادث على بعد 77 ميلاً بحرياً غرب الحديدة في اليمن". وأضافت أن "ربان سفينة تجارية أبلغ في الساعة 02:57 (ت.غ) أن قاربَين صغيرَين اقتربا منها، وكان على متن الأول 3 إلى 5 أشخاص، بينما يُقل الثاني نحو 10 أشخاص".

وأفادت باندلاع "تبادل قصير لإطلاق النار بالأسلحة الخفيفة.. ولاحقاً ازدادت المسافة بين السفينة الصغيرة والسفينة التجارية إلى ميلين بحريين"، مشيرة إلى أنه "لاحقاً في الساعة 05:00 (ت.غ)، أبلغ الربان أن السفينة التجارية أصيبت بقذيفتين مجهولتين، قبل أن تصيبها قذيفة ثالثة، ولم يُبلَغ عن إصابات".

وتابعت الهيئة أن السفينة انجرفت قبالة شواطئ محافظة الحديدة، بعد فقدان السيطرة عليها، إثر تعطل محركها واندلاع حريق على متنها.

وعادة تشير البحرية البريطانية بمثل هذه الحوادث إلى هجمات يشنها الحوثيون على سفن تقول الجماعة اليمنية إنها إسرائيلية أو أمريكية أو بريطانية.

و"تضامناً مع غزة" في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، باشرت جماعة الحوثي اليمنية منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

ورداً على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شنَّ غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر "جميع السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي، أو أي مكان تصل إليه أسلحتها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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