وشددت المنظمات ومن بينها "إنقاذ الطفولة" و"أكشن إيد" و"أوكسفام" على ضرورة تسليم لقاحات شلل الأطفال إلى غزة في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 50 ألف طفل ولدوا خلال الهجمات الإسرائيلية على غزة، وأن "فرصتهم في التلقيح منخفضة" بسبب انهيار النظام الصحي.

ولفتت إلى انقطاع اللقاحات المنتظمة للأطفال الأكبر سناً، من بين نحو مليون طفل في غزة، بسبب العنف والتهجير، وأوضحت أن "عودة ظهور فيروس شلل الأطفال في غزة هو نتيجة مباشرة لتدمير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والقيود التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية".

وأكدت، حسب البيان المشترك، أن الاكتظاظ والتهجير وانهيار النظام الصحي في المنطقة أنشأت بيئة مناسبة لانتشار الفيروس في غزة.

وذكرت المنظمات أن "لقاحات شلل الأطفال في المنطقة، وجاهزة للتوزيع في أغسطس/آب الجاري وسبتمبر/أيلول القادم، لكن هذا يتطلب الوصول الكامل لإمدادات المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر جميع البوابات الحدودية وداخلها".

وفي 16 أغسطس/آب، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اكتشاف أول حالة إصابة بمرض شلل الأطفال في قطاع غزة، مشيرة إلى أن لقاح شلل الأطفال لم يصل بعد إلى قطاع غزة.

وقالت الصحة الفلسطينية: "ما زلنا ننتظر وصول اللقاحات لمكافحة شلل الأطفال. نحتاج إلى ظروف آمنة للوصول إلى كل طفل. وهذا يتطلب وقف إطلاق النار طول حملة التلقيح".