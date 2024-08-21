وقال الوكيل المساعد لوزارة الصحة الفلسطينية بغزة عبد اللطيف الحاج، من تركيا حيث يرافق حفيديه المصابَين خلال الحرب، إن "ما يزيد على 94 ألف جريح في غزة، ويلزم لكل من هؤلاء 3 إلى 4 عمليات جراحية بعد الحرب"، منوهاً بأنه "قد يصل عدد العمليات الجراحية المطلوب إجرائها للمصابين بعد الحرب إلى نصف مليون عملية".

وأشار الحاج إلى أنه بمجرد وقف إطلاق النار يلزم البدء بجهد سريع لترميم المستشفيات وجلب أجهزة طبية وأدوية ومستلزمات طبية، مشدداً على ضرورة وصول مستشفيات ميدانية حقيقية فاعلة إلى غزة فيها غرف عمليات جراحية متكاملة، إضافة إلى مولدات كهربائية حديثة لحل أزمة الطاقة.

انهيار المنظومة الصحية

قال الحاج إن "إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل القيم الإنسانية والقوانين الدولية بقصفها المستشفيات والمدارس ورياض الأطفال"، مضيفاً أن "أكثر من 50% من الأدوية و60% من المواد المخبرية غير موجودة حالياً في غزة".

وتابع: "لم نكن نتصور أن مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة سيكون هدفاً للاحتلال يوماً، الجيش الإسرائيلي وصل إلى هناك واجتاح المستشفى وأحرق أكثر من نصفه ودمّر أجزاءً كبيرة منه وأسر كوادر طبية منه وقتل مرضى وجرحى بداخله".

وأشار إلى أن 14 مستشفى في غزة تعمل منها حالياً فقط 4 مستشفيات رئيسية والباقي مراكز صغيرة غير حكومية، بعد "استشهاد أكثر من 880 كادر صحي منذ بداية الحرب، بعضهم كان متفرداً بدوره الطبي بالمنظومة الصحية".

الوضع الوبائي بغزة

فيما يتعلق بالوضع الوبائي، قال الحاج إن الوضع يزداد سوءاً بالتدريج فالمعابر مغلقة بالكامل وكميات قليلة من المساعدات تدخل فقط ولا مياه صالحة للشرب والطعام ملوث، وحذّر من تفشي مرض شلل الأطفال بعد تسجيل أول إصابة به واكتشاف عينات من الفيروس المسبب له في مياه الصرف الصحي.

وأوضح أن النازحين يتكدسون في خيام أو مدارس أو بيوت بأعداد هائلة دون توفر مقومات الحياة والصحة العامة والنظافة الشخصية ومياه الشرب والطعام، ما أدى إلى انتشار أوبئة لم تكن في غزة مثل التهاب الكبد الوبائي.

وفي هذا الصدد، أفاد بأن 70 ألف مصاب بالتهاب الكبد الوبائي من النوع الأول بغزة، كما لفت إلى انتشار أمراض تنفسية وحالات إسهال، معرباً عن خشيته من تفشي مرض الكوليرا في القطاع للأسباب نفسها.

مؤتمر دولي بتركيا

تحدّث الطبيب الفلسطيني عن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بحق عائلته وسط قطاع غزة، وأودت بحياة عشرات منهم، مشيراً إلى أنه حالياً يرعى أحفاده الأيتام ومنهم طفلة ولدت خلال الحرب، وشقيقيها. وأوضح أنه اضطر إلى مرافقتهم في رحلة علاجهم بتركيا في ظل عدم وجود أحد ليرعاهم بعد استشهاد والديهم.

ولفت إلى أن نحو 400 جريح ومريض سرطان في تركيا خرجوا من غزة لتلقي العلاج. وفي ختام حديثه، دعا الحاج تركيا إلى عقد مؤتمر دولي يهدف إلى إعادة بناء القطاع الصحي بغزة ويخرج بإنشاء صندوق تمويل دولي تجمع فيه كل أشكال الدعم للإسراع في بث الحياة من جديد بالقطاع.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً على غزة خلفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.